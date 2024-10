Fluminense supera o Flamengo pelo Brasileirão com gols de Lima e Arias

A- A+

Em uma noite de Maracanã que contou com a presença ilustre de Bruno Mars, quem deu o show foi o Fluminense. Com um segundo tempo praticamente perfeito, o tricolor venceu o Flamengo por 2 a 0, gols de Lima e Arias, e conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

Paulo Henrique Magic Ganso pic.twitter.com/1gYi1bJOuY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 18, 2024



O primeiro tempo de partida, como era de esperar, começou com o Flamengo em cima e criando as melhores chances. Aproveitando erros defensivos do Fluminense, o rubro-negro acertou a trave de Fábio logo no início e incendiou o Maracanã. No entanto, o tricolor respondeu com duas boas chances nos pés de Kauã Elias, que desperdiçou ambas.

No final do primeiro tempo, após checagem do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Fluminense em carrinho de Léo Pereira em Marquinhos. Na cobrança, no entanto, Ganso bateu mal e Rossi evitou o gol tricolor.

Poupado por ter representado a Colômbia nas Eliminatórias na data Fifa, Arias foi a cartada de Mano Menezes para o segundo tempo e a entrada do colombiano surtiu efeito direto. No primeiro lance de perigo da etapa final, Lima aproveitou cruzamento de Kauã Elias e abriu o placar. Instantes depois, o próprio Arias marcou o segundo, com assistência de Martinelli.

Nem mesmo as entradas de Arrascaeta e Plata, que assim como Arias e Bernal também estavam presentes em suas seleções na data Fifa, fizeram o Flamengo melhorar em campo. Sem muita criatividade, o excesso de cruzamentos e toques para o lado irritaram o torcedor, que ficou na bronca com a falta de urgência nos minutos finais.

Por fim, maduro na partida, o Fluminense soube segurar o resultado e garantir três pontos mais do que importantes para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Já o Fluminense recebe o Athletico-PR, na próxima terça-feira, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

Veja também

presença ilustre Bruno Mars marca presença no Maracanã para assistir a Fla-Flu em dia de folga entre shows no Rio