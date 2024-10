Bruno Mars marca presença no Maracanã para assistir a Fla-Flu em dia de folga entre shows no Rio

A- A+

O clássico entre Flamengo e Fluminense na noite dessa quinta (17) teve uma presença ilustre no Maracanã: o cantor norte-americano Bruno Mars. O artista está na cidade para três apresentações no Estádio Nilton Santos e aproveitou uma pequena folga entre o primeiro e os dois últimos shows para assistir um dos principais clássicos do país.

Com o verde da esperança, o @BrunoMars veio ver a vitória do Fluzão! pic.twitter.com/2iC48zrYky — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 18, 2024

Além de Bruno Mars, a cantora Rosé, da banda de k-pop BLACKPINK, também marcou presença no Maracanã. Bruno e Rosé anunciaram recentemente a uma parceria na música "APT." que será lançada nesta sexta-feira (18).

Bruno Mars se apresentou na última quarta-feira, no Nilton Santos, com o primeiro de três shows no Rio de Janeiro após seis datas em São Paulo. Os próximos dois shows serão no sábado e no domingo, às 21h.

