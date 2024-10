A- A+

SÉRIE B Ceará vence Paysandu e se aproxima do G-4 da Segundona Com a vitória, a equipe cearense ficou a três pontos da zona de classificação à Série A

Pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Paysandu neste sábado (26), por 2x1, na Arena Castelão.

Os gols do Vozão foram marcados por Saulo Mineiro (aos 20 minutos) e Erick Pulga (aos 9 minutos do segundo tempo). O tento do Papão foi marcado por Rafael Ramos (contra).

Com a vitória, a equipe cearense chegou aos 54 pontos e segue viva na disputa pelo acesso à elite do futebol nacional, ocupando a quinta colocação na tabela e estando a três pontos do G-4.

O próximo compromisso do Alvinegro será no domingo (3), às 18h30, contra o Avaí, novamente na Arena Castelão.

Veja também

FUTEBOL PERNAMBUCANO Santa Cruz e Náutico ficam no empate na Copa Pernambuco sub-20; veja os gols