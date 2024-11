A- A+

Sport Em momento delicado, Sport deixa título de lado e foca no acesso: "três degraus difíceis" Leão volta a entrar em campo no próximo domingo (10), quando recebe a Chapecoense, na Ilha do Retiro

Se depois de dois anos de sofrimento, o torcedor do Sport parecia ter um fim de Série B tranquilo, as duas últimas rodadas mostram o contrário. As derrotas para América-MG e Operário-PR, respectivamente, fizeram o Leão ver a distância para o Ceará, primeiro time fora do G4, encurtar para apenas dois pontos a três rodadas do fim. O momento, segundo o técnico Pepa, “é delicado”, mas o treinador segue confiante que o objetivo será alcançado com êxito.

“Duas derrotas num momento desses é sempre delicado, é verdade. Mas, da mesma forma que é delicado, é aquilo que eu já disse: confiança em todos. Temos 11 leões para entrar no próximo jogo em casa e apelar para que (os torcedores) continuem a acreditar neste grupo, porque estou convicto desde o dia que cheguei que vamos subir de divisão”, salientou.

“Sendo pragmático, em relação a ser campeão, fica mais distante, não vale a pena fazer contas em relação a isso, mas o nosso foco é jogo a jogo. São três jogos pela frente e vamos com tudo. Aqui, não vou deixar ninguém cair”, seguiu o português.

Os resultados recentes têm deixado os rubro-negros receosos. Principalmente por conta das coincidências com a campanha da última temporada. Naquela época, o Leão chegou aos 59 pontos na 33ª rodada, com Enderson Moreira. Em seguida, perdeu para Ceará e Mirassol, respectivamente, fora de casa, ambos por 2x1. Filme que se repetiu diante de América-MG e Operário.

O @OFECoficial venceu o Sport de virada, complicou a vida do adversário e ainda conseguiu manter viva a possibilidade de acesso! Vamos aos gols da partida? pic.twitter.com/UQWMyetVEe — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 5, 2024

Desta vez, no entanto, além de seguir no grupo de acesso, Pepa e companhia somam dois pontos de vantagem para o Ceará e dependem apenas de si para chegar à Série A. Em 2023, após os tropeços para cearenses e paulistas, o Rubro-negro deixou o G4 e não voltou mais.

“Se estamos aqui a depender só de nós, é porque houve uma montanha muito grande para subir. Só que essa montanha ainda não está escalada até o fim. Ainda faltam três degraus difíceis e vamos encará-los com muita personalidade, com muita vontade, muita paixão e, acima de tudo, com muita cabeça”, enfatizou.

“Não há voltas a dar. Estamos no meio da ponte. Ou cais da ponte ou voltas para trás, e nós só temos um caminho a andar, que é para frente. Portanto, confiança total, só dependemos de nós, as contas são simples”, salientou Pepa.

Em meio ao cenário de incerteza, o Sport tem a semana cheia para colocar a cabeça no lugar. O time da Praça da Bandeira volta a entrar em campo neste domingo, quando recebe a Chapecoense, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada. Com 40 pontos, a equipe catarinense é a 14ª colocada e luta para abrir margem da zona de rebaixamento.

Veja também

Esportes Programa Ganhe o Mundo 2024 divulga resultado final