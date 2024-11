A- A+

Sport Sport x Chapecoense: com promoção, Leão inicia venda de ingressos nesta quarta (6) Rubro-negro espera casa cheia para o duelo deste domingo (10), pela Série B

Depois de sofrer duas derrotas fora de casa e ver o Ceará encostar na tabela, o Sport precisa se recuperar na Série B, diante da Chapecoense, neste domingo (10), às 18h30, na Ilha do Retiro.

Para isso, a diretoria rubro-negra anunciou a venda de ingressos para o jogo com valor promocional, no intuito de ter o torcedor ao lado neste momento decisivo da competição.

O Rubro-negro destinou o setor da Arquibancada do Placar com o valor de R$ 20 até este sábado (9). No dia da partida, o bilhete sobe para R$ 60 (inteira) e R$ 30 meia.

A comercialização dos ingressos inicia às 18h desta quarta-feira (6) para membros do Sócio 87. Às 9h desta quinta (7), será a vez dos sócios Rubro-Negro poderem adquirir a entrada. Às 14h, a venda começa para os sócios Leão e a partir das 17h para o público geral.

De acordo com o Sport, os ingressos podem ser comprados no site do clube.

O check-in físico para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), das 9h às 17h; no sábado (9) das 9h às 13h; e no domingo (10) das 9h às 17h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Venda física

As vendas presenciais ocorrem na bilheteria social da Ilha do Retiro, na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), das 9h às 17h para sócio e público geral; no sábado (9) das 9h às 14h; e no domingo (10) das 9h às 18h, exclusivamente para proprietários de cadeiras.

Já para o público geral, a bilheteria será aberta na sexta-feira (8), das 9h às 17h, mediante disponibilidade de ingressos.

Confira os valores

Sócio

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 75

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 30

Arquibancada Placar: R$ 20 (promocional até sábado) e R$ 60 (inteira)/R$ 30 (meia) (no dia do jogo)

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 200

Cadeiras Ampliação: R$ 150

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 60

Arquibancada Placar: R$ 20 (promocional até sábado) e R$ 60 (inteira)/R$ 30 (meia) (no dia do jogo)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Camarotes: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Camarotes: R$ 50

Bilheterias físicas

Bilheteria social:

Quinta (7): 9h às 17h

Sexta (8): 9h às 17h

Sábado (9): 9h às 14h

Domingo (10): 9h às 18h

Veja também

Probabilidade Botafogo amplia vantagem sobre o Palmeiras e aumenta chances de título; veja probabilidades