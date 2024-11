Sport elimina Náutico nos pênaltis e avança à semifinal da Copa Atlântico

A- A+

O Sport levou a melhor no Clássico dos Clássicos da Copa Atlântico sub-19. Nesta quinta-feira (7), o conjunto rubro-negro eliminou o arquirrival, Náutico nos pênaltis. Com o 0x0 no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nas penalidades, com triunfo leonino por 4x2.

Rafinha, Neto, Luiz Henrique e Riquelmy converteram os pênaltis que colocaram os rubro-negros do sub-19 na próxima fase. O goleiro Davi, capitão do Leão, defendeu duas cobranças do Timbu, parando Genílson e Riquelme.

Davi, goleiro da base do Sport, defendeu dois pênaltis - Divulgação/SCR

“Clássico sempre é um jogo muito disputado, e fizemos valer cada segundo dentro de campo. Lutamos do início ao fim e conquistamos a vaga com muito suor e determinação”, comemorou o meia Luiz Henrique.

Único pernambucano vivo na Copa Ouro, o elenco rubro-negro comemorou a classificação na Copa Atlântico - Divulgação/SCR

Valendo vaga na final da Copa Atlântico, o Sport enfrenta o Novorizontino nesta sexta-feira (8), às 8h, no CT do Retrô – sede do torneio. O time paulista deixou para trás o outro representante do Estado que esteve disputando as quartas de final, a equipe do Porto. O clube de Caruaru acabou sendo eliminado após perder pelo placar de 3x0.

O outro finalista será definido no confronto entre Corinthians x Red Bull Bragantino. Os corinthianos venceram o clássico diante do Santos (5)1x1(4) e o Red Bull deixou o Palmeiras pelo caminho, impondo um placar de 2x0.

