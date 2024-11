A- A+

Futebol Utilizado na Copa Atlântico, Thalissinho projeta crescimento no Náutico em 2025 Atacante tem atuado pelo Timbu na competição de base após o término da Série C

Uma das principais revelações do Náutico na temporada 2024, o atacante Thalissinho não ficou parado após a equipe profissional terminar a participação na Série C. O atleta tem reforçado os alvirrubros na Copa Atlântico sub-19.







“Quando acabou o calendário do profissional, alguns jogaram a Copa Pernambuco e eu fui jogar a Copa Atlântico. Tem sido uma experiência massa. O importante é jogar e ajudar a rapaziada do sub-20 e o professor Thiago (Souza), por quem tenho um carinho enorme”, contou o atacante.

Nos últimos meses, o atacante intensificou os cuidados com a parte física, focando no ganho de massa muscular, com ajuda da nutricionista Pâmela Ferreira, do fisiologista Bruno Simões e do preparador físico Cristiano Amorim.

“Consegui ganhar seis quilos de massa, com ajuda de Pâmela, Bruno e Cris. Estou me sentindo muito bem em campo também e isso me ajudou muito”, contou, projetando crescimento também para a temporada 2025.

“Esse ano foi muito importante para mim. A minha subida para o profissional foi muito gratificante. Consegui marcar gols e dar uma assistência na minha estreia. Foi uma temporada de altos e baixos como todo atleta tem, mas já consegui me adaptar mais rápido. Sou um Thalissinho diferente agora e creio que em 2025 vou ter uma melhora para dar o máximo e conseguir o acesso à Série B”, pontuou.

No profissional, Thalissinho disputou 24 jogos, com dois gols marcados.

