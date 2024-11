A- A+

Sport Sport confirma lesão e Zé Roberto para por até nove meses; Coutinho e Barletta viram baixa Camisa 99 passará por cirurgia no joelho, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

O Sport confirmou que terá uma baixa considerável para a reta final da Série B. Na tarde desta quarta-feira (6), o Leão comunicou que o atacante Zé Roberto sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, diante do Operário-PR, na última segunda-feira (4).

Ainda segundo o Rubro-negro, o camisa 99 passará por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Em seguida, o jogador dará início ao processo de reabilitação junto aos departamentos médico e de fisioterapia do clube. A expectativa é que o centroavante fique fora de combate em torno de nove meses.

Através de nota, o Sport "lamenta profundamente o acontecido e assegura ao atleta não apenas o apoio na recuperação física, mas também um acompanhamento psicológico diário no Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis".

Zé Roberto se machucou ainda no início da partida contra o Fantasma, no Germano Krüger, na derrota por 2x1. Aos cinco minutos, o atacante foi disputar uma bola com o adversário no meio de campo e travou a perna esquerda no chão.

Imediatamente, o atleta pediu substituição e deixou o gramado chorando para a entrada de Gustavo Coutinho. O duelo em Ponta Grossa, inclusive, marcava o retorno de Zé ao time titular, depois de quatro jogos sendo opção entre os reservas.

Na temporada, o atacante de 31 anos esteve presente em 49 partidas do Sport e participou diretamente de 21 gols do time. Foram 11 bolas na rede e dez assistências. Na Série B, o jogador marcou sete gols e contribuiu com quatro passes para que os companheiros marcassem.

Mais baixas

Além de Zé Roberto, o técnico Pepa terá que lidar com outras ausências na equipe. Ao menos para o compromisso deste domingo (10), perante a Chapecoense.

Substituídos no intervalo do jogo com o Operário, com desconforto muscular na coxa direita, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta passaram por exames e tiveram lesões detectadas.

Conforme apurou a reportagem, com lesão muscular do tipo grau 2, o camisa 9 seguirá sendo acompanhado pelo departamento médico e tem pequenas chances de ajudar o time apenas contra o Santos. Já Barletta, com lesão muscular grau 1, tem previsão de reforçar a equipe perante a Ponte Preta.

Vale lembrar que para o confronto diante dos catarinenses, o Leão também terá o desfalque de Tití Ortiz, expulso na rodada passada.

Veja também

DECISÃO Experiente boxeadora francesa será a rival de Beatriz Ferreira na 1ª defesa do título mundial