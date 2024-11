A- A+

Futebol Livre de lesão, Barletta deve reforçar Sport diante da Chapecoense Atacante sentiu um desconforto na coxa direita, mas se recuperou do problema e fica à disposição do técnico Pepa

Tem notícia nova sobre o departamento médico do Sport. Mas calma, torcedor: diferente das informações anteriores, que só tratavam de lesões e desfalques, a de agora é positiva. Após sentir um desconforto na coxa direita e ter presença incerta no duelo diante da Chapecoense, domingo (10), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Barletta se recuperou das dores e está liberado para jogar.

Em princípio, a única dúvida é se Barletta começará entre os titulares ou se ficará como opção no banco de reservas. Vale citar que o Sport está com dois desfalques por lesão no setor ofensivo. Gustavo Coutinho sentiu desconforto na coxa direita e tenta ficar à disposição para o jogo seguinte, contra a Ponte Preta. Já Zé Roberto sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará sem jogar por nove meses.

O Sport é o quarto colocado da Série B, com 59 pontos. Segundo o site “Chance de Gol”, o Leão tem 73.6 % de probabilidades de conquistar o acesso à Série A. Abaixo dele vem o Ceará, em quinto, com 57 pontos e 29.3 %.

Veja também

Futebol Lucas Lima vira líder de assistências na Série B