Futebol Terceiro ou quinto? O que pode acontecer de melhor e pior ao Sport na rodada da Série B 2024 Leão enfrenta a Chapecoense, domingo (10), na Ilha do Retiro, em confronto que pode afastar o time do G4 ou deixar o acesso mais provável

“Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier”. O provérbio chinês não se encaixa tão bem no que o Sport deseja para essa final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição, com 59 pontos, o Leão, de fato, espera o melhor: vencer a Chapecoense no domingo e seguir firme no G4. Quanto aos demais pontos, a preparação está na verdade em evitar o pior. Além disso, dificilmente os rubro-negros têm em mente uma “aceitação” de qualquer cenário que não seja ir para a elite do futebol nacional em 2025.

Céu

O melhor dos horizontes para o Sport começa, claro, por uma vitória diante da Chapecoense. O Leão, hoje em quarto, chegaria aos 62 pontos, igualando o Mirassol, em terceiro. Para deixar a rodada ainda mais positiva, os rubro-negros poderiam ser beneficiados com o tropeço dos paulistas, que pegam o Avaí, na Ressacada. Neste caso, os pernambucanos pulariam para a terceira posição.

Quinto colocado e na cola do Sport, o Ceará é o time que os rubro-negros mais secam nesta reta final da Série B. Uma derrota para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, deixaria os alvinegros parados em quinto, com 57 - cinco a menos que o Leão.

Não seria ruim também uma derrota do Goiás (sexto, com 54 pontos) para o CRB, no Rei Pelé. Assim como um revés do Operário-PR (sétimo, com 53) para o Novorizontino, vice-líder.

Inferno

Perder para a Chapecoense. Ver Ceará vencendo e ultrapassando o Sport na tabela. Goiás e Operário-PR somando três pontos e entrando no “bolo” dos que ainda sonham com o acesso. Cenário preocupante que jogaria o Leão para quinto, com um abaixo do Vozão, que ficaria no G4.

A complexidade dos panoramas é inversamente proporcional à confiança do técnico do Sport, Pepa. "As contas são simples, só dependemos de nós. Temos que olhar para dentroe agarrar isto como se agarra a vida", afirmou.

Segundo o site “Chance de Gol”, o Sport tem 73.6 % de probabilidades de conquistar o acesso à Série A. Abaixo dele vem o Ceará, com 29.3 %. Quando o assunto é título, o Leão só terminaria no topo com uma combinação enorme de resultados, tendo apenas 1,1% de condições de levar a taça da Segundona.

CT

O Sport oficializou a aquisição de um novo terreno para ampliação do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe. O novo espaço, com 14 hectares de área, somado aos nove do atual espaço, totalizará uma área de 23 hectares, posicionando o CT do Clube como o sexto maior do Brasil.

“Esse é mais um passo importante que a nossa gestão dá. O avanço patrimonial do clube foi um dos pilares da nossa campanha. Esse progresso nos permitirá ter um acréscimo considerável em nosso patrimônio, abrindo um enorme espaço para a modernização do mesmo. Essa aquisição é sem sombra de dúvidas um investimento para o clube. Temos um CT já bem estruturado, com ótimos frutos como Joelinton e Pedro Lima, mas temos espaço para crescer ainda mais. Queremos nos tornar em uma verdadeira fábrica de talentos. É um orgulho muito grande para a nossa gestão dar esse passo”, comentou o presidente do clube, Yuri Romão.

