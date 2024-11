Sport pode não depender somente de si para conquistar o acesso à Série A; veja cenários

A- A+

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport, que briga para se manter no G4 da Segundona, empatou por 1x1 com a Chapecoense, time catarinense que buscou o empate no final da partida e segue vivo na luta visando permanecer fora do Z4.

O resultado na Ilha do Retiro não tira as condições de acesso da equipe comandada pelo técnico Pepa, muito menos joga o Sport para fora do grupo dos quatro que ascenderão à elite do futebol nacional. Contudo, coloca em xeque o poder de depender exclusivamente de fazer a sua parte.

Isso porque, o Ceará, quinto colocado, com 57 pontos, ainda joga nesta rodada e, caso vença, ultrapassa o Rubro-negro pelo número de vitórias (18x17), apesar a pontuação ficar igualada (60x60). Tudo isso faltando duas rodadas para o fim do certame.

Botafogo-SP x Ceará

Nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília) o Vozão, décimo pior visitante da competição, encara o Botafogo-SP, segundo pior mandante desta Série B, em Ribeirão Preto.

O duelo tem contexto parecido com o embate entre Sport e Chapecoense. Os dois times entram em campo em situações opostas na tabela, mas com a ambição de resolver “suas vidas”, cada um no seu objetivo.

O Ceará, comandado pelo atual campeão da divisão, Léo Condé, luta pela vaga no G4. O Botafogo, 14º, com 42 pontos, briga para se distanciar do Z4 e garantir sua permanência na Série B 2025 de forma antecipada.

Últimas batalhas dos times que brigam pelo acesso

1º) Santos - 65 pontos

Coritiba x Santos - 36ª rodada

Santos x CRB - 37ª rodada

Sport x Santos - 38ª rodada

2º) Mirassol - 63 pontos

Operário-PR x Mirassol - 37ª rodada

Mirassol x Chapecoense - 38ª rodada

3º) Novorizontino - 63 pontos

Novorizontino x Paysandu - 37ª rodada

Goiás x Novorizontino - 38ª rodada

4º) Sport - 60 pontos

Ponte Preta x Sport - 37ª rodada

Sport x Santos - 38ª rodada

6º) Ceará - 57 pontos

Botafogo-SP x Ceará - 36ª rodada

Ceará x América-MG - 37ª rodada

Guarani x Ceará - 38ª rodada

6º) Goiás - 57 pontos

Amazonas x Goiás - 37ª rodada

Goiás x Novorizontino - 38ª rodada

7º) Operário-PR - 56 pontos

Operário-PR x Mirassol - 37ª rodada

CRB x Operário-PR - 38ª rodada

8º) Vila Nova - 52 pontos

Vila Nova x Ponte Preta - 36ª rodada

Vila Nova x Ituano - 37ª rodada

Paysandu x Vila Nova - 38ª rodada

9º) América-MG - 52 pontos

América-MG x Ituano - 36ª rodada

Ceará x América-MG - 37ª rodada

América-MG x Brusque - 38ª rodada

