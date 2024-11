A- A+

Série B Pressionado, Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro; veja onde assistir e escalações

O que parecia ser questão de tempo virou drama, e o Sport entra em campo pressionado neste domingo (10), na Ilha do Retiro. Às 18h30, o Rubro-negro recebe a Chapecoense, pela 36ª rodada da Série B. Vindo de derrotas seguidas para América-MG e Operário-PR, nenhum outro resultado importa ao time dirigido por Pepa que não seja a vitória frente aos catarinenses.

Para ajudar a equipe, a torcida promete ser o 12º jogador neste final de semana. Em única parcial divulgada pelo clube - até a publicação desta matéria - 24.437 ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto.

Após os dois tropeços recentes, o Sport saiu de favorito ao título para ver a vaga do acesso ser ameaçada a três rodadas do término da Segundona. Enquanto o Santos abriu seis pontos de vantagem sobre os pernambucanos na ponta da tabela, quem vinha atrás colou de vez na briga por uma vaga na Série A 2025.

Com 59 pontos, o Leão é o quarto colocado. Atualmente, apenas dois pontos o separam do Ceará, primeira equipe fora do G4. O Vozão, porém, só joga na terça-feira (12), quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no complemento da rodada. Adversária do Sport, a Chape iniciou a rodada na 15ª colocação, com 40 pontos, e ainda busca se distanciar do Z4.

"O momento é decisivo. Todo os clubes brigam por algo na competição. Vejo nossa equipe empenhada, assim como foi durante todo o ano. Tivemos bons treinamentos para fazer uma grande partida diante da Chapecoense. Precisamos estar mentalmente e fisicamente preparados para fazer um grande resultado dentro de casa", afirmou o zagueiro Rafael Thyere.

"A Chape luta na parte de baixo da tabela e vem com essa intenção de sair. Sabemos da nossa qualidade, do que podemos desempenhar em campo. Respeitamos o time deles, que virá para o 'jogo da vida'. Será importante o apoio do nosso torcedor porque todos os jogos são difíceis", completou.

Três times vivem expectativa do acesso

Não é só o Sport quem está secando o Ceará na rodada. Com 65 pontos, o líder Santos, por exemplo, pode garantir matematicamente seu retorno à elite do futebol brasileiro caso vença o Coritiba, na segunda-feira, no Couto Pereira. No pior dos cenários, se perder ou empatar, o Peixe terá que torcer para o Vozão tropeçar no dia seguinte.

O panorama é parecido para Novorizontino (63) e Mirassol (62). A dupla do interior paulista também pode subir à Primeira Divisão com duas rodadas de antecedência, desde que façam seus papéis contra Operário-PR e Avaí, respectivamente, e o Alvinegro cearense não triunfe perante a Pantera.

Baixas consideráveis

Se já não bastasse a necessidade de conquistar os três pontos perante a torcida, para tal feito o Sport terá que lidar com uma série de desfalques para o compromisso deste domingo. Até o momento são três baixas confirmadas: o meia Tití Ortiz, além dos atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

Na criação, o argentino está fora da lista de relacionados, pois foi expulso após ser expulso na derrota para o Operário, em Ponta Grossa. Pedro Vilhena pode ser o escolhido por Pepa para ocupar a lacuna no meio.

Já no ataque, a preocupação é maior. Com uma lesão de grau dois na coxa direita, Gustavo Coutinho só deve voltar a ficar à disposição contra o Santos, na última rodada. Zé Roberto, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retorna no meio da próxima temporada.

Em meio às ausências, o centroavante Dieguinho, do sub-20, pode ser utilizado na partida. Com incômodo na coxa, Chrystian Barletta era outra incógnita, mas se recuperou a tempo de estar apto para o confronto.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Julián Fernández (Felipe), Fabricio Domínguez, Pedro Vilhena e Lucas Lima; Wellington Silva e Chrystian Barletta. Técnico: Pepa.

Chapecoense

Léo Vieira; Eduardo Boma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton (Marcelinho), Auremir, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Marcinho, Mário Sérgio e Ítalo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares e Gustavo Mota Correia (ambos do RJ)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: Canal GOAT, Premiere e TV Brasil

