Futebol Série B: Sport pode se inspirar em 2011 para repetir feito de retornar ao G4 faltando duas rodadas Com a vitória do Ceará, o Rubro-negro saiu do grupo dos quatro melhores da Segunda Divisão e agora não depende somente de si para voltar à Elite

A vitória do Ceará por 4x1, diante do Botafogo-SP, nesta terça-feira (12), deixou os torcedores rubro-negros apreensivos. Com o resultado, a duas rodadas do fim da Série B, o Sport, que figurava no G4 da competição, caiu para a quinta colocação e não depende mais somente de si para subir de divisão. Apesar do cenário, a esperança ainda existe. Entretanto, o Leão terá de ser uma exceção à regra: desde 2006, quando foi adotado o atual modelo de disputa da competição, apenas cinco vezes um time fora do grupo dos quatro melhores, a duas rodadas do fim, conseguiu o acesso à Primeira Divisão. Uma delas alcançado pelos próprios leoninos.

13 anos

O caso mais antigo é também o mais familiar para os Rubro-negros. Em 2011, o Sport ocupava a sexta posição com 55 pontos, enquanto Bragantino (4º) tinha 58 e Vitória (5º) possuía 57. Duas vitórias do Leão da Ilha, incluindo o memorável triunfo por 1x0 contra o Vila Nova, na última rodada, aliado a tropeços de paulistas e baianos, garantiram os pernambucanos de volta à elite nacional.

O mais recente, por outro lado, aconteceu em 2021 e foi protagonizado pelo Avaí. Na ocasião, o Sport estava na quinta posição com 58 pontos, um atrás do Guarani, quarto colocado. Para conseguir o acesso, os catarinenses emplacaram duas vitórias e contaram com uma derrota e um empate do Bugre, nas duas últimas rodadas.

O mesmo Avaí também conseguiu a façanha em 2014. Na 36ª rodada, a equipe era a sexta colocada com 59 pontos, mesma pontuação de Boa Esporte-MG e Atlético-GO, quarto e quinto colocados, respectivamente. Novamente com dois triunfos e tropeços de mineiros e goianos, que perderam na última rodada, o Alviceleste subiu de divisão.

Outros exemplos

Em 2020, foi a vez do Juventude remar contra a maré. O Alviverde ocupava a quinta posição com 55 pontos, um ponto a menos que o CSA, quarto colocado. Duas vitórias do Papagaio, aliado a dois empates dos alagoanos, garantiram o acesso da equipe gaúcha à Série A.

Já em 2013, o Figueirense foi o autor do feito. Em situação mais complicada, o Alvinegro era sexto colocado com 56 pontos, enquanto Icasa e Ceará, quarto e quinto lugares, respectivamente, estavam com 59 pontos. Uma vitória e um empate foram suficientes para o acesso do Furacão, que contou com duas derrotas dos dois cearenses.

Cenário atual do Sport



A duas rodadas do fim da Segunda Divisão, o Sport é o quinto colocado com 60 pontos. Para subir de divisão, o Rubro-negro, além de fazer a sua parte, vencendo os jogos restantes, precisa que Ceará, quarto lugar com os mesmos 60 pontos - à frente apenas por ter uma vitória a mais -, tropece em ao menos um jogo, podendo ser um empate ou uma derrota.

Além do Vozão, o Sport também seca Mirassol e Novorizontino, segundo e terceiro colocados, respectivamente, com 63 pontos. Ambas as equipes podem terminar atrás do Leão caso percam pelo menos em uma rodada e o Rubro-negro faça a sua parte.



Tabela da briga pelo acesso

P V E D GP GC SG

2- Mirassol 63 18 9 9 40 25 15

3- Novorizontino 63 18 9 9 42 29 13

4- Ceará 63 18 6 12 58 41 17

5- Sport 63 17 9 10 51 36 15

Rodadas final

37ª rodada

Operário x Mirassol

Novorizontino x Paysandu

Ponte Preta x Sport

Ceará x América-MG

38ª rodada

Sport x Santos

Guarani x Ceará

Mirassol x Chapecoense

Goiás x Novorizontino

*levantamento feito pela Folha de Pernambuco

