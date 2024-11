Polícia prende cinco suspeitos de matar torcedor do Sport em briga entre organizadas

A- A+

Cinco suspeitos de matar o torcedor Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos em uma briga de uniformizadas, em setembro deste ano, foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco.



O crime aconteceu após a partida entre Sport e Goías, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, próximo à sede de uma uniformizada do Santa Cruz, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife.



O homem, que tinha 28 anos, chegou a ser internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a corporação informou também que a Operação Rebote, como foi denominada, também cumpre seis mandados de busca e apreensão domiciliar, além de um mandado de internação provisória de menor.

"A investigação foi iniciada em setembro de 2024, com o fim de combater associações criminosas voltadas à prática de provocação de tumulto e corrupção de menores envolvendo torcidas organizadas, o que culminou no homicídio provocado por espancamento em meio à briga de torcidas", disse a polícia, por meio de nota.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 19 de setembro. Após o jogo entre Sport e Goiás, na Arena de Pernambuco, a polícia identificou um jovem desacordado e muito ferido no chão próximo à sede de uma uniformizada do Santa Cruz.



Em imagens do conflito, foi possível ver que alguns integrantes usavam pedras e estilhaços de vidro. Os agentes prestaram socorro a Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos, mas ele morreu no dia seguinte.



À época, os agentes chegaram, inclusive, a localizar alguns dos suspeitos. "Pouco tempo depois, uma guarnição localizou seis suspeitos de praticar o espancamento, que estavam em um restaurante trocando de roupa para se descaracterizar. No carro de um deles, havia uma faca, tipo peixeira, e várias camisas de uma torcida organizada", explicou a corporação em nota oficial um dia após o ocorrido.



Na ocasião, todos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas só agora foi possível indiciar e prender os suspeitos. A polícia informou que segue investigando o caso, e que mais informações serão repassadas futuramente.

