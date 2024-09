A- A+

Confusão Morre torcedor espancado em briga entre organizadas, no Arruda Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos, de 28 anos, estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos

Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos, de 28 anos, morreu após ser espancado durante uma briga entre torcidas organizadas, na última quinta-feira (19), no Arruda. O jovem estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. O enterro aconteceu nesta tarde, em Igarassu.

A confusão ocorreu após o jogo entre Sport e Goiás, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em uma área próxima à sede de uma uniformizada do Santa Cruz. Na briga, alguns integrantes usavam pedras e estilhaços de vidro.

Em nota, a Polícia Militar se pronunciou sobre o assunto.

"A Polícia Militar informa, através do 13º BPM, que acompanhou a dispersão de torcedores do Goiás, em frente à sede de uma torcida organizada do Santa Cruz, após o jogo dos goianos contra o Sport, na Arena Pernambuco. Uma hora depois, o efetivo foi acionado para o mesmo local, onde estaria acontecendo um tumulto. Ao chegar, encontrou uma vítima do sexo masculino caída ao chão, desacordada e bastante machucada. De pronto, foi feito o socorro até o Hospital da Restauração. Pouco tempo depois, uma guarnição localizou seis suspeitos de praticar o espancamento, que estavam em um restaurante trocando de roupa para se descaracterizar. No carro de um deles, havia uma faca, tipo peixeira, e várias camisas de uma torcida organizada. Todos foram encaminhados ao DHPP, para adoção das medidas cabíveis"

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

Hezbollah Financiador do Hezbollah se declara culpado perante a justiça americana