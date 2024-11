Sport nega blindagem ao elenco e diz que foco está apenas na Ponte Preta

A- A+

A duas rodadas do fim da Série B, o Sport viu a pressão aumentar na última terça-feira (12), após o Ceará golear o Botafogo-SP e expulsar o Leão do G4. Agora, além de secar os adversários, o Rubro-negro precisa vencer os dois últimos compromissos para terminar o campeonato no grupo que garante o acesso.

No sábado (16), o time de Pepa visita a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada. No final de semana seguinte, recebe o Santos, na rodada derradeira, na Ilha do Retiro.

No entanto, com o discurso de pensar jogo a jogo, a diretoria garante que o foco, neste momento, está apenas no compromisso de Campinas. Uma derrota no interior paulista pode colocar um ponto final no sonho leonino de retornar à Série A.

"Não existem dois jogos finais, existe o jogo da Ponte. É esse o único confronto que temos de pensar e estamos nos preparando para isso”, garantiu o diretor Guilherme Falcão, à reportagem.

Na noite da última terça-feira (12), a delegação rubro-negra foi de forma antecipada para São Paulo, onde dá sequência à preparação do duelo com a Ponte. O elenco está hospedado em um resort na cidade de Itu, cerca de 30 km de distância para Campinas.

Conforme o dirigente, a ideia de viajar quatro dias antes da data do duelo tem como intuito “garantir sessões de treinos em horário e duração adequada e tempo de descanso e recuperação dos atletas, de acordo com o previsto pela nossa equipe de saúde e performance”.

“Já fizemos antecipação de viagens em diversos outros confrontos, justamente com base nestas premissas”, seguiu Falcão.

Questionado se a ida para o interior de São Paulo, na terça-feira, teria relação com possíveis protestos da torcida, o dirigente despistou. Contudo, Guilherme garantiu que não se trata de qualquer tipo de blindagem ao grupo de jogadores, que acumula três tropeços consecutivos nesta reta final de Segundona.

“Não se trata de blindagem, mas de oferecimento da melhor condição de trabalho que entendemos possível, considerando os cenários de logística (transporte e hospedagem) que estavam disponíveis”, finalizou.

Com 60 pontos, o Sport é o 5º colocado da Série B. Se vencer a Ponte Preta, o Leão pode retornar ao G4, desde que Mirassol (63) e Novorizontino (63) percam seus compromissos ou que o Ceará (60) tropece de alguma forma, perante o América-MG, no Castelão.

Por outro lado, se perder para a Macaca, o Leão pode chegar ao duelo com o Santos sem chances matemáticas de acesso, caso a dupla paulista e o Ceará triunfem na rodada que está por vir.

