Segunda divisão Mirassol empata com Operário-PR e Sport não tem garantia de retornar ao G-4 da Série B nesta rodada O Leão precisa vencer a Ponte Preta e torcer por tropeço do Novorizontino ou Ceará

Operário-PR e Mirassol empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (15), pela 37ª rodada da Série B. O confronto foi disputado no estádio Germano Krüger.

O resultado deixou o Mirassol na segunda colocação com 64 pontos, enquanto o Fantasma não tem mais chance de acesso e estacionou na sétima posição com 57 pontos.

Com 60 pontos na 5ª colocação, o Sport não tem garantia de retornar ao G-4 nesta rodada. O Leão precisa vencer seu jogo contra a Ponte Preta e torcer para uma derrota do Novorizontino ou, pelo menos, um empate do Ceará.

O jogo

O Operário-PR abriu o placar com Pará no primeiro tempo da partida em Ponta Grossa.

Em vantagem no placar, o Fantasma teve chance de ampliar o resultado mas perdeu duas chances claras. O Mirassol aproveitou e empatou o duelo com Yuri Castilho na reta final da segunda etapa.

Se Sport ou Ceará não vencerem na rodada, o Mirassol garante de forma antecipada o acesso à Série A.

Jogos diretos pela vaga no G-4

O Sport entra em campo pela 37ª rodada neste sábado (16), às 21h30. O duelo é contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

Novorizontino, outra equipe que está na briga pelo acesso à primeira divisão, joga um pouco antes do Leão, às 17h do sábado, diante do Paysandu, no Jorjão.

Quem fecha a rodada é o Ceará, que na próxima segunda-feira (18), às 21h45, encara o América-MG no Castelão.

