Sport goleia Ponte Preta, dorme no G-4, e torce por tropeço do Ceará para manter sonho do acesso

Dever de casa cumprido e suspiro de alívio! Apesar de ter entrado pressionado, o Sport goleou a Ponte Preta sem dificuldades, por 4 a 0, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Chrystian Barletta, Fabricio Domínguez, Rafael Thyere e Fabinho.

Com o resultado, o Leão dorme na quarta posição da tabela, com 63 pontos, e torce por um tropeço do Ceará para chegar à última rodada dependendo apenas de si para garantir o acesso à Série A. Quinto colocado com 60 pontos, Vozão entra em campo na segunda-feira (18), diante do América-MG, no Castelão, e um empate já ajuda o Rubro-negro.

Com ou sem tropeço do Ceará, no entanto, o Sport precisa olhar para os próprios desafios para retornar à elite nacional. A equipe, comandada pelo técnico Pepa, se prepara agora para enfrentar o Santos, campeão antecipado da Série B, na última rodada. A partida acontecerá no dia 24 de novembro, na Ilha do Retiro, ou seja, a expectativa é de casa cheia.

Já a Ponte Preta, que passou a maior parte do duelo contra o Sport com um jogador a menos, se complicou ainda mais na luta pela permanência na Série B. A equipe amargou a quarta derrota consecutiva no torneio, segue com 38 pontos na 17ª colocação, e vai para o “tudo ou nada”, diante do Avaí, fora de casa, também no dia 24. A Macaca, no entanto, depende de um tropeço do CRB para escapar do rebaixamento à Série C.

O jogo

A partida começou muito disputada, com o Rubro-negro tomando conta das principais ações ofensivas. O time tentava, como é visto no trabalho do técnico Pepa, trabalhar a bola desde a defesa, de pé em pé.

Foi assim, inclusive, que o clube deu a largada no marcador. Aos seis minutos, após boa troca de passes, Lucas Lima recebeu livre no meio de campo e, com um lançamento mais que preciso, entre a defesa da Macaca, encontrou Chrystian Barletta. O camisa 30 saiu na cara do gol e, com um toque preciso entre as pernas do goleiro Pedro Rocha, deu a vantagem ao Leão. Foi o nono tento do atacante na Série B em 2024.

Precisando correr atrás do placar, a Ponte Preta não teve escolha a não ser ir para cima. Aos 18 minutos, trabalhou uma boa jogada e teve a chance de empatar. Renato saiu de frente para Caíque França, mas tocou mal para o lado, na perna ruim de Igor Inocêncio, que, livre de marcação, chutou fraco, nas mãos do goleiro do Sport.

Aos 23 minutos, no entanto, veio uma grande baixa para a Macaca. O zagueiro Luiz Felipe entrou por trás, no campo de defesa do Sport, deu um pisão em Barletta, e recebeu cartão vermelho direto. Ele foi o terceiro atleta da equipe a ser expulso nos últimos três jogos. Com um jogador a menos, a tarefa da Ponte Preta, que já era dura, ficou ainda mais difícil.

Baixa para a Ponte, sorte para o Sport. E foi de pé em pé, mais uma vez, que o Rubro-negro chegou ao gol. Aos 34 minutos, Barletta armou a jogada, achou Lenny Lobatto atrás da zaga, que, em um cruzamento rasteiro para dentro da área, encontrou o Fabricio Domínguez para fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Aos 43, a Macaca respondeu. Hudson recebeu belo lançamento, saiu cara a cara com o goleiro Caíque França, e soltou a bomba, mirando o ângulo. O arqueiro do Sport, no entanto, fez uma defesaça que impediu o gol da Ponte Preta. Depois disso, o jogo pouco mudou e o árbitro apitou o fim do primeiro tempo com vantagem leonina.

Intervalo

Na volta para a segunda etapa, o jogo manteve a mesma tônica. Logo aos três minutos, mais um gol do Leão. Em cobrança de escanteio, Lucas Lima cruzou no segundo pau, e encontrou Chico. Em uma “tabelinha” de zagueiros, ele tocou de cabeça para Rafael Thyere, que empurrou a bola para as redes. 3 a 0 no placar e ainda mais tranquilidade para o Sport.

Com ampla vantagem no placar, o Sport forçou o quarto gol, mas sempre barrava na defesa da Macaca. Ainda assim, de tanto forçar, a recompensa veio. Aos 40 minutos, Fabinho aproveitou belo cruzamento de Lucas Lima para, de cabeça, empurrar a bola para as redes e sacramentar a goleada leonina. A equipe segue agora de volta para a preparação para a rodada do final do torneio em busca do tão sonhado acesso à Série A.



Ficha do jogo

Ponte Preta 0

Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso ; Emerson Santos, Emerson, Igor Inocêncio (João Gabriel) e Elvis (Hudson); Gabriel Novaes (Everton Brito) e Renato. Técnico: João Brigatti.

Sport 4

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández (Felipe), Fabricio Domínguez (Fabinho), Titi Ortiz (Wellington Silva) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Pedro Vilhena) e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA) (RS)

Gols: Chrystian Barletta, Fabricio Domínguez, Rafel Thyere e Fabinho (Sport)

Cartões vermelhos: Luiz Felipe (Ponte Preta)

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

