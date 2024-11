A- A+

CAMPEÃO Santos é campeão da Série B 2024 de forma antecipada Equipe paulista chega a o título após tropeço do Novorizontino na rodada

O Santos é o grande campeão da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Líder, com 68 pontos, o time paulista nem precisou jogar nesta 37ª rodada para ter a confirmação do título, que veio após o empate em 1 a 1 entre Novorizontino e Paysandu.

Após um ano longe da elite do futebol nacional, a equipe octacampeã brasileira vai poder retornar aos grandes palcos do futebol nacional.

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax — Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

Agora, o Santos se prepara para entrar em campo para enfrentar o CRB, neste domingo (17). A partida, que acontece na Vila Belmiro, casa do Peixe, com certeza vai ser muito especial para os torcedores, que vão poder celebrar de perto a conquista da equipe.

Para encerrar sua participação na Segundona, o Santos vai visitar o Sport, no dia 24 de novembro, na Ilha do Retiro. A partida, por mais que não vá mais fazer diferença para a equipe praiana, vai ser de vida ou morte para o Leão.



