SÉRIE B Sport torce por tropeço do Ceará para depender apenas de si na luta pelo acesso; entenda Vozão recebe o América-MG, no Castelão, na próxima segunda-feira (18)

Após golear a Ponte Preta, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport torce agora por um tropeço do Ceará para depender apenas de si na luta pelo acesso à Série A.

O Vozão recebe o América-MG, no Castelão, na próxima segunda-feira (18), e um simples empate já seria o bastante para deixar o Leão mais confortável para a decisão final do torneio.

Matemática do acesso

A matemática é a seguinte: depois do tropeço do Novorizontino e de bater a Macaca, o Rubro-negro pulou para quarto na tabela, com 63 pontos, três a mais que o Ceará, quinto. Vencendo o América-MG, o Vozão alcançaria a mesma pontuação do rival, só que, por ter mais vitórias neste cenário - 19 contra 18 do Leão -, assumiria a quarta posição. Isso jogaria o Rubro-negro para a quinta colocação. Empate ou derrota da equipe cearense, no entanto, já seriam o bastante para o Leão.

Caso o Ceará vença e o Sport termine a rodada fora do G-4, o Leão não só vai precisar vencer na última rodada, como terá também que torcer por tropeços de rivais. Resultados ruins do Mirassol (2º), Novorizontino (3º), Ceará (4º) ou Goiás (6º), vivos na luta pelo acesso, seriam interessantes para o Rubro-negro nesse cenário.

Conseguindo ou não o bom resultado vindo do insucesso do Ceará, a tarefa do Sport não vai ser fácil. O Leão vai receber o Santos, campeão antecipado da Série B, na 38ª e última rodada do torneio. A partida está marcada para o próximo domingo (24), na Ilha do Retiro. A expectativa, como sempre, é de casa cheia, principalmente diante de uma final como o jogo promete ser.

