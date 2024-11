A- A+

Apoio Técnico do Sport convoca torcida para duelo da última rodada contra o Santos: "encham a Ilha" Última rodada da Série B acontece no próximo domingo (24), a partir das 18h45

Dessa vez, o Sport conseguiu fazer aquilo que era necessário. No último sábado (16), em partida válida pela penúltima rodada da Série B, o Leão derrotou a Ponte Preta, fora de casa, pelo placar de 4x0, retornando momentâneamente ao G4 - Ceará joga nesta segunda-feira (18), encerrando a rodada.

Já pensando no último confronto da competição, no próximo domingo (24), contra o Santos, na Ilha do Retiro, o treinador Pepa pediu todo o apoio da torcida para continuar sonhando com a possibilidade de acesso à Série A.

"Agora apelamos para que nossos torcedores encham a Ilha, os prédios, as ruas. Recife tem que estar em peso no domingo, porque é o que eu digo, se acreditarem tanto quanto nós acreditamos, nós vamos conseguir", afirmou.

Para as pretensões rubro-negras, o três pontos eram fundamentais em Campinas, ainda que, devido aos resultados de empates dos jogos de Mirassol e Novorizontino, não tenham sido suficientes para o Sport precisar só das próprias pernas.

"Encaramos como se fosse um jogo de mata-mata, era uma final para nós. Nosso intuito, infelizmente, não dependemos só de nós, mas tínhamos essa noção de fazer aqui um grande jogo", comentou o treinador.



Após o tropeço em casa, na antepenúltima rodada, contra a Chapecoense, o Sport viu o controle da própria situação escapar pelas mãos. Por uma semana, o Leão conviveu com bastante pressão, fazendo até a diretoria isolar o elenco. O técnico comentou como foram os dias que antecederam o duelo em Campinas.

Pepa mostra confiança no acesso do Sport - Paulo Paiva/SCR



"Foi uma semana que não foi fácil, acima de tudo, pelo jogo ingrato que tivemos em casa {Chapecoense}, sobre isso, não temos que fazer nada. O resultado [vitória contra Ponte] era o mínimo que esse time precisava, levar essa decisão para nossa casa".

Apesar do clima maior de alívio e esperanças na Ilha do Retiro, o Sport ainda terá que estar atento ao último jogo desta 37ª rodada. Nesta segunda, o Ceará recebe o América-MG, no Castelão, às 21h45.

Caso o Vozão vença o time mineiro, retorna ao G4 e deixa o rubro-negro pernambucano totalmente dependente dos outros resultados. Assim, precisando de um tropeço de Mirassol, Novorizontino ou do próprio Ceará na última rodada, fora a necessidade de vencer o Santos, time que já sagrou-se campeão do torneio.

Caso haja o Ceará não confirme os três pontos, o Sport termina a rodada dentro do G4 e passaria a depender somente dos seus esforços para conquistar o acesso. Esse cenário também adicionaria outro fator. Se o Alvinegro cearense não vencer, deixa o Goiás ainda vivo pelo acesso e o time goiano faria uma 'final' contra o Novorizontino.

