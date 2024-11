Sport goleia Ipojuca na final e conquista tricampeonato do Pernambucano Feminino

A- A+

O Sport venceu o Ipojuca por 7x0 na final do Campeonato Pernambucano Feminino, disputada neste domingo (17), na Arena de Pernambuco. Com uma atuação dominante, o time rubro-negro garantiu seu 10º título estadual, o terceiro consecutivo, e encerrou a competição com 100% de aproveitamento em 11 partidas.

Os gols da vitória foram marcados por Géssica (2 minutos do 1º tempo), Isis (15 minutos do 1º tempo), Layza (34 minutos do 1º tempo), Yanca (18 minutos do 2º tempo), Pereirinha (19 minutos do 2º tempo), Kauany (24 minutos do 2º tempo) e Mayara (42 minutos do 2º tempo).

Com uma campanha perfeita, o Leão terminou a competição com 100% de aproveitamento, vencendo todas as 11 partidas disputadas. O título consolida e celebra um ano histórico do departamento de futebol feminino rubro-negro, já que o time também garantiu o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

A atacante Isis foi o grande destaque individual do torneio, terminando como artilheira da competição com 22 gols, reafirmando a importância no sucesso da equipe.

Apesar da derrota, o Ipojuca teve uma campanha histórica. Além do vice-campeonato, a equipe garantiu a vaga no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, marcando um feito importante para o clube.

