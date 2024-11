A- A+

SÉRIE B Ceará x América-MG: veja escalações, pendurados, desfalques e onde assistir ao duelo da Série B A partir das 21h45 (horário de Brasília), Vozão busca vencer jogo com Castelão lotado para figurar no G-4 da competição

Nesta segunda-feira (18), às 21h45, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe o América-MG, dando números finais à penúltima rodada da Segundona. A partida marca o último embate da 37ª rodada e pode recolocar o time cearense no grupo dos quatro que ascendem à elite do futebol brasileiro.



Com ingressos esgotados em menos de 24 horas após abertura das vendas e expectativa de noite com mais de 62 mil alvinegros no Castelão, a equipe comandada por Léo Condé chega para o duelo visando a retornar ao G-4 depois de perder a posição, ao menos de forma momentânea, com a vitória do Sport sobre a Ponte Preta, no último sábado (16).

Com a moral de ter o melhor ataque da competição (58 gols marcados); o artilheiro do campeonato, Erick Pulga (13 redes balançadas); concentrar sete vitórias nos últimos nove jogos e estar vindo embalado de uma goleada no interior paulista, por 4x1, pra cima do Botafogo, os três pontos seriam um grande passo para o Vovô, moral e estatístico.

Por outro lado, o América chega desmobilizado para o confronto, visto que, com o andamento da rodada e totalizando apenas 55 pontos, não tem mais chances de estar entre os quatro primeiros da competição ao final da 38ª rodada. Isso porque chegaria a, no máximo, 61 pontos, mas hoje o 4º colocado (Sport) já soma 63.

O Ceará entra em campo na noite desta segunda como o 3º melhor mandante do certame, juntando 13 vitórias e sofrendo apenas dois reveses nos 18 jogos que realizou ao lado do seu torcedor. Assim, fez 42 dos seus 60 pontos totais - até então.



Já o América aparece como o 6º pior visitante do campeonato, com apenas duas vitórias em 18 jogos realizados fora de seus domínios. Juntando, assim, apenas 13 pontos dos seus 55 pontos totais.



Prováveis escalações:

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Técnico: Léo Condé.



Estão pendurados: Richard, Matheus Felipe, Rafael Ramos, Jean Irmer, Recalde, Richardson, Aylon, Erick Pulga e Lucas Rian.

Estão fora: Recalde, Facundo Castro, Luiz Otávio e Richard.



América-MG: Elias; Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Rodriguinho, Daniel Júnior (Fabinho) e Brenner. Técnico: Lisca.



Estão pendurados: Adson, Alê, Benítez, Dalberson, Fabinho, Felipe Amaral, Lisca, Matheus Henrique, Moisés e Renato Marques.



Estão fora: Benítez, Dalberson, Felipe Azevedo, Gustavinho e Marlon.



Onde assistir: Premiere, TV Brasil e GOAT (YouTube).

