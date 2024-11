A- A+

Demissão Próximo adversário do Sport, Santos demite técnico Fábio Carille após título da Série B O Peixe comunicou a saída do treinador que conduziu a equipe de volta à Série A nesta segunda-feira (18)

O Santos comunicou, nesta segunda-feira (18), a saída em comum acordo do técnico Fábio Carille.

Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024.



O treinador de 51 anos foi campeão da Série B com o Peixe, com duas rodadas de antecedência. Apesar de cumprir o objetivo do clube na temporada, Carille foi bastante cobrado pela torcida santista ao longo do ano.

Sob o comando de Carille, o Santos realizou 37 jogos na Série B, com 20 vitórias, oito empates e uma derrota.

O encerramento da passagem do treinador foi no último domingo (17), na derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Já campeão, o Santos ainda enfrenta o Sport na 38ª rodada da segunda divisão no próximo domingo (24). A partida vale a disputa do acesso à Série A para o Sport.

