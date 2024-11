A- A+

BRASILEIRÃO Campeão por antecipação, Santos recebe o CRB para festejar com a torcida na Vila Peixe não pode ser alcançado pelos adversários mais próximos na tabela da Segundona

Com o título da Série B do Campeonato Brasileiro garantido, o Santos entra em campo diante do CRB neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a festejar não a taça que sua torcida sempre sonhou, mas a que coroa um ano de recuperação e uma campanha eficiente de retorno à elite do futebol nacional após a sofrida e inédita queda em 2023.

O conjunto da Baixada lidera a Série B de forma isolada, com 68 pontos, e não pode ser alcançado pelos adversários mais próximos, já que os vice-líderes Mirassol e Novorizontino apenas empataram com Operário e Paysandu, respectivamente, nesta 37ª rodada, e somam 64 pontos com apenas mais um jogo pela frente.

Mesmo sem a necessidade de correr atrás dos três pontos, os comandados do técnico Fábio Carille buscarão o triunfo para não decepcionar a torcida, que esgotou os ingressos para a despedida da equipe em casa, e festejar a conquista antes do adeus definitivo da segunda divisão contra o Sport, no Recife, na última rodada.

Apesar do clima festivo, o Santos terá pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento à Série C do Brasileiro e que venceu apenas duas vezes em seus 18 compromissos como visitante. Os santistas, por sua vez, conquistaram 12 de suas 20 vitórias na Série B como mandantes, perdendo apenas duas partidas em seus domínios.

O conjunto alvinegro, porém, espera encontrar dificuldades no duelo na Vila Belmiro. "Não podemos achar que o jogo vai ser tranquilo só por que estamos em uma situação favorável. Eles precisam bastante da vitória. Então é encarar como mais uma final", comentou o volante João Schmidt.

Aliviado depois de confirmar o acesso à Série A na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, na segunda-feira, Carille avisou que escalará o que tiver de melhor e, assim, manterá a base da equipe. Uma mudança certa é o retorno de Diego Pituca, que cumpriu suspensão na última rodada, no lugar de Sandry, ausente pelo terceiro cartão amarelo, no meio-campo.

Em busca da permanência na Série B, o técnico do CRB, Hélio dos Anjos, aposta no retorno de quatro jogadores que estavam suspensos para se recuperar da derrota para o Goiás na última rodada, entre eles, o atacante Anselmo Ramon, um dos vice-artilheiros do campeonato com dez gols. Por outro lado, o atacante Léo Pereira levou o terceiro amarelo e está fora.

Vindo de três derrotas nos últimos cinco jogos, o CRB soma 39 pontos e precisa derrotar Santos e Operário, nas rodadas finais, para escapar da degola sem depender de outros resultados.

Apesar da frustrada a expectativa em ver Neymar no camarote da Vila no jogo que vale o caneco, já que o atleta terá de se reapresentar ao Al-Hilal para continuar o tratamento da lesão na coxa direita, os santistas terão motivos de sobra para sorrir, já que, além da conquista, presenciarão pela última vez um jogo do Santos em casa na Série B nacional.

