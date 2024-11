Santos trata título da Série B como 'renascimento': 'Loucos e sonhadores'

A- A+

De forma discreta, o Santos comemorou nas redes sociais o título da Série B do Campeonato Brasileiro. A conquista foi assegurada de forma antecipada neste sábado (16), faltando ainda dois jogos do time paulista na segunda divisão. Em tom de alívio, o clube tratou o título como um "renascimento" em vídeo com uma declaração do rapper Edi Rock e uma música chamada "Louco e sonhador".

"O título de hoje ainda não cicatriza as marcas que aquele 6 de dezembro deixou. A nossa missão é muito maior, ela está apenas no começo, a gente sabe disso. Mas o título de hoje é um respiro de felicidade para quem injustamente sofreu tanto nos últimos anos. A emoção necessária para dar prosseguimento ao nosso mais importante renascimento, renascimento da história mais sagrada do futebol. Nada irá mudar", diz o texto proferido por Edi Rock, rapper do grupo Racionais MC's e torcedor icônico do clube.

O "manifesto" relembra o rebaixamento no ano passado, decretado no dia 6 de dezembro. Enfatiza o "renascimento" do clube, após uma campanha pouco empolgante na Série B, e afirma que o "Santos não é uma fênix, a fênix que é o Santos". O vídeo também é embalado pela música "Louco e Sonhador", do MC Neguinho do Kaxeta.

A conquista antecipada foi confirmada neste sábado graças ao empate por 1 a 1 entre Novorizontino e Paysandu, em jogo da penúltima rodada. Com o acesso garantido desde segunda-feira, o time da Vila Belmiro não pode ser mais alcançado por nenhum adversário, já que tem 68 pontos na liderança contra 64 de Mirassol e o time de Novo Horizonte, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

A equipe comandada por Fábio Carille, portanto, vai a campo neste domingo, para seu compromisso da rodada, em clima de celebração. Às 16 horas, receberá o CRB na Vila Belmiro para comemorar o momento de alívio e o título com a torcida. Depois, resta apenas um compromisso com o Sport, no Recife, para encerrar de vez o calvário fora da elite do futebol nacional.

