Retorno Neymar está acertado com o Santos, crava jornalista argentino Clube da Vila Belmiro planeja ter o craque como peça principal no retorno do clube para Série A

Neymar está perto de voltar para onde tudo começou, é o que afirmou o jornalista argentino César Luis Merlo, uma das grandes referências sobre as notícias do mercado da bola na América Latina, neste domingo (17). Segundo o cronista, o Santos já tem um acordo com o craque brasileiro.

Conforme divulgado por Merlo, nos bastidores já se trabalha um processo de rescisão do jogador de 32 anos junto ao Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Em agosto de 2023, Neymar foi contratado pelo Al Hilal para receber 320 milhões de euros por duas temporadas, segundo a imprensa francesa na época de sua saída do PSG.

Contudo, todo o investimento dos sauditas não foi visto em campo. O jogador disputou sete partidas pelo Al Hilal, nas quais marcou um gol e deu duas assistências. Em quatro dessas ocasiões, ele jogou os 90 minutos (mais acréscimos), e nas outras três, entrou no segundo tempo.

Neymar, listo para volver a Santos.

El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de . pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

Ainda no começo de sua passagem pelo Oriente Médio, sofreu uma série lesão ligamentar no joelho, em partida da Seleção Brasileira e precisou ficar quase um ano afastado dos jogos oficiais. O craque retornou ao jogos no mês de outubro passado, e desde então, participou de dois jogos da Champions League Asiática.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recentemente em entrevista ao Estadão, admitiu estar monitorando toda a situação do jogador, mas evita criar grandes expectativas pela contratação. "Não podemos fazer também conjunturas de hipótese. ‘Se’ ele rescindir, ‘se’ ele ficar livre (no mercado)... Nós temos uma ligação com a família. Monitoramos, temos um projeto concreto já conversado algumas vezes e vamos continuar acompanhando”, comentou.



Mercado se manifesta



Com a possibilidade da saída de Neymar do Al Hilal, alguns outros clubes já ficam ligados também nesse possibilidade. O fim de semana foi repleto de declarações de dirigentes buscando minimizar as especulações. Pelo lado do Palmeiras, a presidente Leila Pereira, destacou as condições clínicas do atleta. "Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã, se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico", disse.

Por sua vez, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, também aproveitou para afastar a possibilidade de ter o jogador no time carioca. "O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo", comentou Mello, em entrevista ao canal Resenha Alvinegra.

Surgindo como maior ameaça ao Santos, fora do Brasil, a principal especulação seria o Inter Miami, da MLS. Neymar formaria novamente o trio "MSN" da época de Barcelona, com o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez.

Trio MSN em atuação de gala na época do Barcelona

Veja também

