Sport x Santos: Leão inicia venda de ingressos para jogo decisivo nesta quarta-feira (20)

O Sport divulgou, na tarde desta terça-feira (19), o cronograma de ingressos para o compromisso mais importante da temporada: o duelo com o Santos, marcado para domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A entrada mais barata pode ser encontrada no valor de R$ 60.

Para a partida que pode marcar o retorno do clube à Série A, a comercialização dos bilhetes tem início às 10h desta quarta-feira (20) para membros do plano Sócio 87.

No dia seguinte, às 9h, iniciam as vendas dos sócios Rubro-Negro. Ainda na quinta-feira (21), às 15h, os sócios Leão poderão adquirir a entrada, enquanto para o público geral os ingressos ficam disponíveis a partir das 18h.

Segundo o Sport, os check-ins de todas as categorias serão encerrados às 18h30 da sexta-feira (22). Os ingressos podem ser comprados no site oficial do clube.

O check-in físico para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) acontece nas quinta e sexta-feira, das 9h às 17h; no sábado (23), das 9h às 13h; e no domingo (24), das 9h às 17h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma serve para a compra para os proprietários de camarotes.

Venda física

Aos interessados em comprar o ingresso da partida de forma presencial, a bilheteria social da Ilha do Retiro estará aberta nos seguintes dias e horários: sexta-feira, das 9h às 17h, para sócio e público geral; sábado, das 9h às 14h; e no domingo, das 9h às 18h, exclusivamente para proprietários de cadeiras.

Gratuidade para crianças

A idade limite para gratuidade para as crianças vai até 07 anos e 11 meses. Entretanto, o responsável tem que apresentar uma documentação comprobatória no acesso do pequeno à Ilha do Retiro.

Confira os valores dos ingressos:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 150

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Assento Especial: R$ 80

Sociais: R$ 75

Arquibancada Frontal: R$ 75

Arquibancada Sede: R$ 60

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 300 (R$ 150 meia)

Cadeiras Ampliação: R$ 240 (R$ 120 meia)

Assento Especial: R$ 160 (R$ 80 meia)

Arquibancada Frontal: R$ 150 (R$ 75 meia)

Arquibancada Sede: R$ 120 (R$ 60 meia)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Camarotes: R$ 150

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50

Camarotes: R$ 75

