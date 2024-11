Missão do Sport na rodada derradeira foi conseguida poucas vezes na Série B

A- A+

Para a torcida do Sport, a matemática com a última rodada da Série B batendo na porta, é simples. É torcer para o clube fazer seu papel contra o Santos e para que Mirassol, Novorizontino ou Ceará tropecem na rodada derradeira de domingo (24).

O cenário, entretanto, não é o mais comum desde que a Segundona passou a ser disputada em pontos corridos, em 2006.

Desde que o campeonato tem este formato, apenas em quatro oportunidades, de 18 edições realizadas, um time que chegou à última rodada fora do G4 conseguiu o acesso à Série A. O caso mais recente, inclusive, aconteceu no ano passado.

Após ser goleado pelo Mirassol na rodada de número 37, o Atlético-GO viu o rival Vila Nova ultrapassá-lo na tabela. No entanto, na última rodada, o Dragão foi quem celebrou a ascensão à Primeira Divisão ao vencer o Guarani, em Goiânia, e ver o Tigre tropeçar no já rebaixado ABC, em confronto realizado em Natal.

O Rubro-negro goiano, aliás, já havia conseguido o feito em outra ocasião. No ano do último acesso do Sport, em 2019, o Atlético-GO ficou com a vaga que estava próxima do América-MG.

O Coelho assumiu o quarto lugar na penúltima rodada ao passar pelo Guarani, em Campinas. O resultado fez o time mineiro ficar à frente do Dragão no número de vitórias, após os goianos empatarem com o Brasil de Pelotas.

Na 38ª rodada, o América-MG, em casa, acabou perdendo para o já rebaixado São Bento, enquanto o Atlético-GO subiu de divisão mesmo empatando sem gols com o Sport, em Goiânia.

Um ano antes, o único clube nordestino a conseguir a façanha foi o CSA. A equipe alagoana também deixou o grupo dos quatro primeiros na 37ª rodada depois de perder para o Avaí - que também buscava o acesso. Entretanto, na rodada decisiva, o Azulão goleou o Juventude, em Caxias do Sul, e contou com um tropeço da Ponte Preta, diante do mesmo Avaí, para fechar aquela edição da Série B na vice-liderança.

Diferente das duas situações do Atlético-GO e da vivida pelo CSA, que deixaram o G4 na penúltima rodada, mas conseguiram dar a volta por cima na rodada 38, o Avaí chegou à última rodada ocupando a sexta colocação na tabela, em 2014, depois de deixar o grupo dos quatro primeiros na 33ª rodada.

O Leão catarinense garantiu o acesso ao vencer o Vasco, na Ressacada, e ainda viu os adversários diretos Atlético-GO (5º) e Boa Esporte (4º) perderem para Santa Cruz e Icasa, respectivamente.

Chances de acesso

Sem depender de si para retornar à elite do futebol nacional, após três anos seguidos na divisão de acesso, o Sport tem 51,9% de probabilidade de alcançar o principal objetivo da temporada, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Vice-líder, o Mirassol tem 94,3% de celebrar o feito no ano do centenário, diante da Chapecoense, no interior paulista. Em terceiro, o Novorizontino visita o Goiás e tem 83,6% de chances de subir. O Ceará, por sua vez, encontra-se com 70,2% de possibilidade de chegar à Série A, perante o Guarani, em Campinas.

