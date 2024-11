Série B: veja resultados que Sport e adversários buscam para irem ao Brasileirão de 2025

A- A+

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com três vagas de acesso ainda indefinidas e quatro clubes na disputa direta para subir à elite do futebol nacional. Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport entram em campo no próximo domingo (24) em busca dos resultados que garantam a tão desejada classificação.

Com todos os jogos simultâneos, sendo realizados no domingo (24), às 18h30, os torcedores terão que, além de assitirem o compromisso do time, acompanhar os demais resultados que estarão acontecendo no mesmo instante.

Com somente o Santos já confirmado no Brasileirão do ano que vem, Mirassol, Novorizontino e Ceará dependem das próprias pernas. Já o Sport vai ter que fazer o seu e torcer por um tropeço ou de algum dos paulistas ou do rival interestadual Ceará.

Os emergentes paulistas

Com campanhas sólidas, Mirassol (2º) e Novorizontino (3º) chegam para disputar a última rodada da Segundona à uma simples vitória do acesso. Feito que pode parecer simples, mas ganha tons de apreensão porque as situações poderiam ter sido resolvidas nas rodadas anteriores, as quais ambos tropeçaram.

O Mirassol, que busca figurar à Primeira Divisão do futebol nacional no ano do seu centenário, soma 64 pontos e teve a oportunidade de confirmar sua participação no próximo Brasileirão com dois empates consecutivos nas rodadas 36 e 37. Atuando fora de casa nas duas ocasiões, ficou no 0x0 diante do Avaí e empatou por 1x1 visitando o Operário-PR.

Já o Novorizontino, que também soma 64 pontos, teve duas oportunidades de carimbar o acesso jogando ao lado do torcedor aurinegro. Contudo, a equipe comandada pelo velho conhecido do Leão, Eduardo Baptista, foi derrotada para o Operário-PR, no 36º compromisso, e ficou apenas no empate por 1x1 contra o já resolvido Paysandu.

Jogos e cenário

Agora, o Mirassol recebe no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, a já garantida na próxima edição da divisão Chapecoense, sem mais pretensões neste campeonato. Uma vitória simples basta para o mirassolense celebrar o objetivo.

Já o Novorizontino viaja para encarar o Goiás. O Esmeraldino está embalado por seis vitórias consecutivas, mas também já desmobilizado, visto que após a vitória do Ceará sobre o América, não tem mais chances matemáticas de acesso. Uma vitória simples do Tigre do Vale é suficiente para conquistar o objetivo sem depender de demais resultados.

A tradição nordestina

Em campanhas, ao longo do certame, distintas, Ceará (4º) e Sport (5º) “se encontram” na tabela no momento mais decisivo da Segunda Divisão. O Vozão chegou ao G-4 pela primeira vez na 36ª rodada e jogará a derradeira no grupo de acesso. O lugar ocupado foi justamente a vaga que por 23 rodadas foi do Sport.

O Ceará faz uma campanha de recuperação marcante nesta reta final. São oito vitórias nos últimos 10 jogos disputados e pode alcançar até os 66 pontos, caso feche com nove resultados positivos das últimas 11 partidas, vencendo sua decisão na 38ª batalha.

Já o time da Praça da Bandeira é o único que chega dependendo de fazer o seu e torcer pelos outros. Após três temporadas na divisão de acesso, o Leão trabalha para não encerrar a terceira consecutiva de forma melancólica. Mais uma vez vivendo grande parte da competição no G-4, vai para a última rodada buscando retornar à Série A.

Jogos e cenários

O Vovô vai viajar para Campinas, encarar o Guarani, lanterna e já rebaixado para a Terceirona. Estando no G-4, um simples triunfo do plantel comandado por Léo Condé também garante o Alvinegro na Elite.

Já o Leão da Ilha recebe, em casa, o campeão e único com acesso já garantido Santos, que demitiu Carille no início da semana. Com um simples resultado positivo, o Rubro-negro passaria a depender de um desses três cenários para ter a combinação suficiente para o objetivo de ascender à Primeirona:

- Mirassol não vencer;

- ou o Novorizontino não vencer;

- ou o Ceará não vencer.

Caso o Sport empate, teria que torcer para:

- Mirassol perder;

- ou o Novorizontino perder;

- ou o Ceará perder.

Se for derrotado, não sobe.

Jogos da última rodada da Série B 2024

Domingo (24), às 18h30:

- Goiás x Novorizontino, na Serrinha (GO)

- Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro (SP)

- Mirassol x Chapecoense, no Maião (SP)

- Sport x Santos, na Ilha do Retiro

