Sport Sport divulga edital de convocação das eleições para biênio 2025/26 Pleito será realizado no dia 16 de dezembro, na Ilha do Retiro

O Sport publicou, nesta terça-feira (19), o edital de convocação para a eleição que vai definir o próximo presidente do Executivo no biênio 2025/26. As chapas poderão ser inscritas entre os dias 21 e 29 de novembro, na Secretaria da Presidência.

Segundo o clube, o pleito será realizado das 8h às 18h, no dia 16 de dezembro, na Sede Social da Ilha do Retiro. Podem participar os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e que tenham ingressado no quadro social até o dia 16 de dezembro do ano passado.

O Sport reforça que o calendário de prazos referentes ao pleito está disponível para todos os rubro-negros no site do clube, através deste link.

Edital de convocação da eleição do Sport

