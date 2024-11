Sport: time feminino disputará pela primeira vez uma competição internacional

A- A+

O Sport irá realizar mais um feito histórico na temporada de 2024. Depois de ser tricampeão pernambucano de futebol feminino e conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, as Leoas foram confirmadas entre as oito equipes que disputarão a 4ª edição da Brasil Ladies Cup.

Esta será a primeira participação do clube pernambucano em uma competição internacional.

O campeonato, que acontecerá entre os dias 15 e 22 de dezembro, no estádio do Canindé, em São Paulo, reúne grandes clubes nacionais e internacionais.

Formato

A competição é dividida em dois grupos e o Sport está no Grupo B, ao lado de River Plate, Athletico Paranaense e Grêmio. Já no Grupo A, estão Avaí/Kindermann, Seleção Paraguaia, Bahia e Pumas-MEX.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro das chaves, e as duas melhores avançam para a final, disputada em jogo único.

Esta será a quarta edição do Ladies Cup. Neste ano, a premiação será de R$ 50 mil para o campeão e R$ 30 mil para o vice.

Confira os jogos do Sport na fase de grupos:

1ª rodada: Grêmio x Sport, dia 16/12, às 20h

2ª rodada: Sport x River Plate-ARG, dia 18/12, às 16h

3ª rodada: Athletico-PR x Sport, dia 20/12, às 16h

Confira as equipes campeãs nos anos anteriores:

São Paulo - 2021

Flamengo - 2022

Internacional - 2023

