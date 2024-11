A- A+

Futebol Vini Moura, novo reforço do Santa Cruz, aparece rasgando camisa do Sport em vídeo Jogador estava no Volta Redonda nesta temporada e deve chegar ao clube oficialmente ainda nesta semana

Novo reforço do Santa Cruz para a temporada 2025, o atacante Vini Moura, de 26 anos, que estava no Volta Redonda e foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, mal chegou ao Tricolor e já causou a primeira polêmica. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o atleta é visto rasgando uma camisa do Sport.

Leia também • Santa Cruz oficializa contratação do atacante Vini Moura para a temporada de 2025

Na imagem, o jogador está em um churrasco e é filmado enquanto rasga o uniforme do Sport e o coloca dentro de uma churrasqueira. A cena chegou ao conhecimento da direção do Santa Cruz. A reportagem tentou contato com Allan Araújo, membro do comitê gestor coral, mas não obteve retorno até o momento.

Vini Moura também tem passagem pelo Concórdia-SC, equipe em que trabalhou com o técnico coral Itamar Schülle. No clube, atuou em 38 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

Neste ano, o jogador vestiu a camisa do Volta Redonda e entrou em campo 32 vezes, entre Série C, Copa do Brasil, Copa Rio e Campeonato Carioca, marcando dois gols e dando uma assistência. O atleta também soma passagens por Ypiranga-RS e São José-RS.

Veja também

Futebol Delegação Pernambucana brilha na abertura do Segundo Bloco dos Jogos da Juventude