Contra Santos, Sport contará com trio que soma mais participações em gols da equipe na Série B

Pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport duela a última batalha recebendo o já campeão Santos, na Ilha do Retiro. Com bola rolando às 18h30, o Leão deve entrar em campo com os líderes de participações em gols do time no certame.

Com o terceiro melhor ataque da Segundona (55), a equipe, que já soma 99 gols feitos no ano, deve mirar o 100º gol da temporada na decisão, que pode recolocar o Sport na Primeira Divisão depois de três anos consecutivos na Série B.

Juntos, os três jogadores somam 20 gols e mais 15 assistências, sendo distribuídos da seguinte forma:

- Fabrício Domínguez: dez gols e duas assistências;

- Lucas Lima: um gol e dez assistências;

- Barletta: nove gols e três assistências.

Na vitória por 4x0 sobre a Ponte Preta, os três tiveram ações fundamentais para o placar da partida. O primeiro gol sai a partir de um passe de Lucas Lima, que termina com a finalização de Barletta para o fundo do barbante; o segundo foi marcado por Fabrício Domínguez; e o terceiro voltou a ter a participação do camisa “19”, Lucas Lima, em mais uma assistência.

Com o “trio” iniciando entre os titulares, o Sport venceu oito partidas, empatou cinco e foi derrotado em outras cinco oportunidades, acumulando 58,3% de aproveitamento nessas condições.

No jogo do turno, contra o Santos, na Vila Belmiro, Lucas Lima não atuou por pertencer ao Alvinegro Praiano e pelo fato do time pernambucano optar por não pagar a multa necessária para ter o atleta em campo na ocasião.

Desta vez, a decisão da Direção rubro-negra foi de pagar os R$ 500 mil ao time paulista para ter Lucas Lima em campo neste domingo (24).

O Sport é um dos quatro clubes que brigam pelas últimas três vagas à Elite do futebol nacional. Junto ao Leão, estão na disputa pelo G-4: Mirassol (2º), Novorizontino (3º) e Ceará (4º) - hoje, são os que completam o grupo de acesso.

O Rubro-negro, 5º colocado com os mesmos 63 pontos do Ceará, mas atrás no número de vitórias (19x18), vai para o confronto necessitado de, ao menos, pontuar, além de torcer por outros resultados.

Uma vitória do Leão tem que vir acompanhada do tropeço de ou Ceará, ou Mirassol ou Novorizontino. Caso a equipe empate, teria que torcer por uma derrota de um dos mesmos três clubes.

