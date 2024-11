A- A+

No próximo domingo (24), na Ilha do Retiro, o Sport terá uma batalha de "vida ou morte" diante do Santos, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para ascender à elite do futebol nacional, o Leão precisa de uma combinação de resultados, mas também terá que fazer a sua parte e vencer o Peixão dentro de casa para alcançar o objetivo do clube na temporada.

O histórico de confrontos como mandante contra o Santos pode trazer alguma confiança ao torcedor rubro-negro. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 47 vezes, sendo 24 desses jogos realizados em Pernambuco.

Como mandante, o Leão venceu 10 vezes, empatou oito e perdeu seis, considerando partidas do Brasileirão (22), Copa do Brasil (1) e Taça Brasil (1).

O confronto mais recente em Recife ocorreu em outubro de 2021, pela Série A, e terminou em empate sem gols.

Confira os últimos cinco confrontos entre Sport x Santos na Ilha do Retiro:

17/10/2021 - Sport 0 x 0 Santos (Série A)

20/08/2020 - Sport 0 x 1 Santos (Série A)

02/12/2018 - Sport 2 x 1 Santos (Série A)

19/10/2017 - Sport 1 x 1 Santos (Série A)

24/09/2016 - Sport 1 x 0 Santos (Série A)





