série b Sport vai subir? Folha de Pernambuco foi às ruas do Recife para ouvir torcedores; assista Rubro-negro vai a campo em confronto decisivo diante do Santos, pela 38ª rodada do torneio, no domingo (24)

O Sport vai subir? A Folha de Pernambuco foi às ruas do Recife ouvir torcedores - e "secadores" - do Leão nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro vai a campo em confronto decisivo diante do Santos, pela 38ª rodada do torneio, e precisa da vitória para ter chances de acesso à Série A.

Mas, afinal, o acesso vem? Para o torcedor do clube Deivson Renato Pereira, barqueiro de 34 anos, o Leão vai retornar à elite do futebol nacional. "Se Deus quiser, o Sport vai subir! Vai ganhar do Santos e o Novorizontino, que está acima na tabela, vai perder ou empatar, e a gente vai voltar para a Série A!", disse o torcedor, confiante.

Além da obrigação da vitória diante do Santos, o Sport ainda precisa torcer por tropeços de rivais, como Deivson mencionou. Em quinto na tabela, com 63 pontos, o Leão seca Mirassol (2°), Novorizontino (3°) e Ceará (4°). Derrota ou empate de qualquer uma dessas equipes, combinadas a um triunfo do Leão, vai render o acesso para o Rubro-negro diante dos torcedores na Ilha do Retiro.

Para completar, o Sport ainda vai poder contar com um fator importante: o Santos, já campeão do torneio, anunciou que vai ter 11 desfalques para a partida, que não irão viajar para o Recife. Nomes importantes como o zagueiro Gil, o meia Giuliano e os atacantes Willian Bigode e Guilherme estão fora do confronto.

Sport busca fazer seu dever de casa e torcer por algum tropeço. - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Em meio a esse cenário, fica a animação de Elias Pereira, aposentado de 77 anos. Rubro-negro apaixonado, ele confia no acesso do Leão após três anos na Série B. "O Sport vai subir! O Santos chega para o jogo sem querer mais nada, até porque já é o campeão brasileiro. Sempre têm altos e baixos quando você torce pelo Sport, mas é um time grande, que cresce em decisão", afirmou.

O mesmo sentimento é compartilhado por Raphaely Elza, estudante de 21 anos e torcedora do Leão. "O Sport é um bom time, organizado. Merece subir de divisão!", contou à reportagem.



O mesmo vale para o amigo de Raphaely, Vinícius Yeshua, estudante de 21 anos. Ele acredita no acesso da equipe, principalmente após as frustrações ao longo da temporada. "O Sport tem que subir depois disso tudo. O torcedor pernambucano tem que ter um dia de paz!", brincou.

Apesar da confiança, no entanto, há quem pense o contrário. Este é o caso do "secador" Vinícius Alves, fotógrafo de 25 anos. "O Sport não vai conseguir subir. O Santos vai ganhar por 3 a 0, fácil", projetou.

Entre o casal Lucilene Medeiros, servidora de 39 anos, e Luís Rogério Ferreira, autônomo de 54, a torcida é que o clube consiga o acesso, apesar de eles acharem pouco provável.

"Por mais que eu torça, acho muito difícil que o Sport consiga subir. É um cenário muito difícil", disse Lucilene.

"Acho que o Sport vai empatar com o Santos, então fica difícil o acesso assim. Acho que esse ano não vem", completou o marido.

Dever de casa

Com ou sem projeções, tropeços ou casualidades, o Leão vai ter que fazer o dever de casa e vencer o Santos na Ilha, mais uma vez, lotada.

Para a partida, o clube vai contar com os principais nomes, como Christian Barletta e Fabrício Dominguez, além do meia Lucas Lima, que vai para o jogo após o Rubro-negro negociar com o Peixe, time que detém os direitos do atleta. A bola rola a partir das 18h30.

