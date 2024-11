A- A+

Série B Luta pelo acesso: confira como chegam os concorrentes do Sport na última rodada da Série B Leão precisa fazer sua parte e secar Mirassol, Novorizontino ou Ceará para voltar à Elite do futebol brasileiro

É tudo ou nada! Neste domingo (24), o Sport terá o jogo mais importante do ano. Pela última rodada da Série B, o Rubro-negro recebe o Santos, na Ilha do Retiro, às 18h30, precisando fazer sua parte - empatar ou, de preferência, vencer - e secar alguns concorrentes diretos na luta pelo acesso.

Os adversários são três: Mirassol (2º), Novorizontino (3º) e Ceará (4º), que jogam no mesmo horário do Leão, às 18h30, e enfrentam Chapecoense, Goiás e Guarani, respectivamente.

Com o status de anfitrião difícil de ser batido, visitante indigesto e líder do returno, confira a seguir como chegam os adversários do Sport nesta última rodada.

Mirassol

Sem perder há seis jogos, o Mirassol vem embalado na luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Além da boa fase na reta final, o Leão Caipira também é dono da segunda melhor campanha como mandante nesta Série B, tendo perdido apenas um jogo dos 19 que disputou no estádio Maião. No domingo, eles recebem a Chapecoense, que escapou do rebaixamento na rodada passada.

O Mirassol também chega para o confronto com a melhor defesa do campeonato. Com o ex-Flamengo Alex Muralha, a equipe sofreu apenas 26 gols, tendo uma média de menos de um por partida.

Já no ataque, a esperança do time se chama Dellatorre. O jogador já balançou a rede dez vezes e vem sendo peça fundamental na campanha histórica da equipe até aqui.

Novorizontino

Se o Mirassol vem em ascensão, o Novorizontino vem em um momento irregular. O Tigre do Vale acumulou tropeços nas duas últimas rodadas - uma derrota para o Operário e um empate com o Paysandu -, colocando a vaga do acesso, que parecia certa, em risco.

Nesta rodada, a equipe comandada por Eduardo Baptista, velho conhecido do Sport, visita o Goiás, que viu seu sonho de acesso ser minado na última rodada por causa da vitória do Ceará.

Longe de seus domínios, aliás, o Novorizontino se consolidou como visitante indigesto, nesta Série B. Em 18 jogos, a equipe pontuou em 12, sendo oito vitórias e quatro empates, o que rendeu o posto de segunda melhor campanha fora de casa desta Segundona.

Ceará

Se tem um time que cresceu nesta reta final da Série B, com certeza foi o Ceará. O Vozão não só fez o dever de casa, como ganhou os últimos quatro jogos.

A campanha da equipe, aliás, é a melhor do returno da competição, superando inclusive a do Santos, que confirmou o título da Série B na última rodada.

A equipe encara o lanterna Guarani na próxima rodada, no Brinco de Ouro, em Campinas. Apesar do retrospecto como visitante não ser dos melhores - apenas a 10ª melhor campanha -, o Ceará conta com as grandes atuações de Erick Pulga e Saulo Mineiro, artilheiros da equipe nesta Segundona com 13 e 11 gols, respectivamente.



