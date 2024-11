A- A+

SEGURANÇA Sport x Santos terá segurança de 823 policiais e monitoramento em tempo real, anuncia a PMPE Segurança dentro do estádio terá 139 policiais do Batalhão de Choque

A Polícia Militar de Pernambuco anunciou um esquema de segurança para o jogo entre Sport e Santos, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá neste domingo (24), às 18h30, no Estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Ao todo, 823 policiais serão mobilizados buscando garantir a tranquilidade de torcedores e evitar distúrbios.

A operação contará com um contingente de 139 policiais do Batalhão de Choque, que ficarão responsáveis pela segurança dentro do estádio.



Já na área externa, a segurança será reforçada com 684 policiais do 12º BPM, que também atuarão nas principais vias de acesso ao local do jogo.



Para garantir a ordem nas imediações, anuncia a PMPE, guarnições do patrulhamento motorizado serão posicionadas nas estações do metrô e nos terminais integrados de passageiros.

Toda a operação será monitorada em tempo real por oficiais através do Centro Integrado de Controle e Comando Regional (CICC), que utilizará câmeras de segurança para acompanhar os movimentos em áreas de grande concentração de público.



Além disso, a Polícia Militar contará com o apoio de quatro equipes da Patrulha Maria da Penha, que terão como missão realizar ações preventivas contra a violência de gênero e conscientizar o público sobre os direitos das mulheres.

