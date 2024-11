A- A+

LEÕES DA BASE Sport pode conquistar três títulos no Pernambucano neste fim de semana; confira os confrontos Rubro-negro disputa três finais pelas categorias sub-13, sub-15 e sub-17 no Estadual

Neste fim de semana, o Sport terá decisão em dose tripla no Campeonato Pernambucano. Finalista em três categorias, as equipes sub-13 e sub-15 enfrentam o Retrô no sábado (23), enquanto o sub-17 entra em campo no domingo (24), contra o América. O Leão é o maior vencedor do Estadual nas três categorias.

Sub-13

No sábado (23), às 15h, Sport e Retrô entram em campo na Arena de Pernambuco. Sob o comando do técnico João Barros, o time sub-13 do Leão realizou uma campanha de 11 jogos, com seis vitórias, dois empates e três derrotas, marcando 23 gols e sofrendo sete.

A equipe disputou todas as três finais desta categoria do Pernambucano desde o início da competição em 2021, sendo o atual bicampeão e buscando seu terceiro título consecutivo.

Sub-15

Também no sábado (23), às 18h, o Leão e a Fênix duelam na Arena de Pernambuco pela final do Pernambucano sub-15.

A equipe, treinada por Ítalo Santiago, possui 12 títulos na categoria. Nesta temporada, disputou 11 jogos, obtendo nove vitórias, um empate e uma derrota, com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Sub-17

No domingo, às 10h, Sport e América disputam o título do Estadual na Arena de Pernambuco. Os Leões da Base, treinados por Alexandre Silva, jogaram 13 vezes no Pernambuco, alcançando 11 vitórias e sofrendo duas derrotas, com 40 gols marcados e 10 sofridos.

O time sub-17 do Sport tem 15 troféus do Pernambucano em sua história e busca seu sexto título consecutivo na categoria.



Veja também

Futebol Preparação física projeta elenco do Náutico "90% apto" já no início do Pernambucano