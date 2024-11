A- A+

Futebol Yuri Romão celebra acesso, mas diz que não pretende tentar reeleição no Sport Mandatário do clube indicou que vai ter reunião na próxima semana para escolher possível novo candidato à presidência rubro-negra

Aprendendo com o passado, celebrando o presente e projetando o futuro. O presidente do Sport, Yuri Romão, comemorou o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, ratificado com a vitória do Leão por 2x1 diante do Santos, na Ilha do Retiro. O mandatário citou a frustração dos dois anos anteriores em que os pernambucanos não obtiveram sucesso na Série B, mas destacou o trabalho feito em 2024. Para o futuro, o dirigente destacou que não pretende disputar as eleições presidenciais que acontecerão em dezembro.

Emoção

"A rodada foi emocionante. Em um minuto, tivemos um pênalti marcado, o Ceará teve um gol anulado e o Goiás marcou contra o Novorizontino. O acesso coroa um trabalho sério que tem sido feito desde agosto de 2021, reestruturando o clube na parte financeira, administrativa e política. Uma hora o acesso ia chegar. Batemos na trave nos últimos dois anos, mas eu estava convicto agora. Tinha esse sentimento em função de tudo que foi feito. Os torcedores também fizeram uma festa linda e emocionante. Agradecemos também a eles, que mereciam esse retorno à Série A. Agora é trabalhar muito já a partir de amanhã para começarmos o planejamento (de 2025)", afirmou, em entrevista à Rádio Jornal.

Romão também destacou que a sequência negativa no Sport na reta final, com tropeços diante de América-MG, Operário-PR e Chapecoense, não tirou a confiança no acesso.

"A torcida talvez não tinha noção do que ocorria dentro do CT. O comprometimento do grupo foi extraordinário. Ninguém pipocou. Tivemos tropeços que foram consertados nos últimos jogos. Agora, nós temos novos desafios para montar uma equipe digna no ano que vem. Não queremos dar um 'voo da galinha', de subir e descer. Queremos ser o foguete, que não tem ré. Vamos consolidar o trabalho e dar sequência às melhorias, não passando mais por esse perrengue", frisou.

Eleição

No dia 16 de dezembro, o Sport passará por eleições presidenciais. Atual dono do cargo, Yuri Romão indicou que não pretende tentar a reeleição. "Não passa pela minha cabeça ser candidato. Vou conversar internamente sobre quem será o nome que vai dar continuidade ao trabalho feito", apontou.

Veja também

Futebol Ceará empata com o Guarani e tem ajuda do Goiás para conquistar o acesso na Série B