A- A+

Sport Sport: com aproveitamento de campeão, Pepa consertou o rumo do acesso rubro-negro Com técnico português, Leão teve mais de 64% de aproveitamento n Série B

O Sport conseguiu a correção de curso necessária. Em meio a um mar turbulento da Série B, quando havia mais incertezas sobre o que viria pela frente, foi o técnico português Pepa quem redirecionou a tripulação rubro-negra para o caminho do acesso, confirmado neste domingo (24), retomando o bom desempenho e resgatando o que parecia perdido.

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, chegou ao Sport sendo o primeiro treinador europeu a comandar o clube da Ilha do Retiro. A chegada foi sob muita desconfiança e em um contexto que o clube parecia ter perdido todo o rumo da temporada.

Contudo, o ‘Efeito Pepa’ tomou conta do Leão da Ilha e o clube passou a enxergar um outro horizonte com o português. O treinador chegou ao clube na 25ª rodada, com o clube na 8ª posição, mas ainda a três pontos do G4.

Trajetória

O início Rubro-negro na Série B foi promissor, ainda sob a batuta do argentino Mariano Soso, quem montou e comandou o clube por mais da metade da temporada. Mas o desempenho caiu com as rodadas e, com ele, o treinador, deixando o time com 55,56% de aproveitamento.

Para o seu lugar, foi escolhido o velho conhecido Guto Ferreira, treinador do último acesso em 2019. Porém, a relação não foi a mesma, as escolhas do técnico tiraram o time do prumo e ‘Gordiola’ permaneceu apenas cinco partidas, saindo com apenas 26,67% de aproveitamento.

Com Guto Ferreira, ex-técnico do Sport, Leão teve menos de 30% de aproveitamento - Paulo Paiva/SCR

O Sport de 2024 foi construído dentro de um DNA ofensivo, com linhas de marcações altas e imposição pela qualidade técnica. Uma faceta que teve que ser recuperada por Pepa. Várias foram as declarações dos líderes do elenco sobre os aspectos que o português conseguiu retomar na equipe.

Efeito

E dessa forma, os bons números acompanharam a melhora de rendimento em campo. A princípio, Pepa passou invicto nas suas oito primeiras rodadas com o elenco e após a vitória diante do Novorizontino, fora de casa, em 11 de outubro, o discurso na Ilha do Retiro chegou a ser encarado como uma briga pelo título.

Mas o treinador passou tempo suficiente para enfrentar a primeira ‘crise’, quando perdeu duas seguidas para América-MG e Operário, fora de casa, e o empatou logo em seguida, contra a Chapecoense, esse dentro de casa.

Chegada de Pepa mudou a história da campanha rubro-negra na Série B de 2024 - Paulo Paiva/SCR

Ainda assim, junto com as lideranças, o almirante rubro-negro recobrou o rumo e liderou o time para duas vitórias nas rodadas finais. Encerrando sua primeira temporada no clube com 64,58% de aproveitamento, o acesso e a renovação automática do seu contrato para o próximo ano.

“É um momento muito especial. Não foi fácil vir de Portugal, muita gente falou que eu vinha dando um passo para trás, para um clube desorganizado. Mas, na verdade, eu encontrei um clube fantástico, com boa estrutura, uma torcida incrível, com muita pressão. Nós tínhamos noção que precisávamos recolocar o clube na Série A”, disse na comemoração do acesso à Série A.



Veja também

Futebol Ceará empata com o Guarani e tem ajuda do Goiás para conquistar o acesso na Série B