ACESSO À SÉRIE A Após acesso do Sport, Pepa exalta conquista e elogia elenco: "Senti que era um grupo especial" Treinador também demonstrou gratidão à diretoria e à torcida rubro-negra

O Sport está de volta à Série A. Essa frase carrega um grande alívio para o torcedor rubro-negro, que, após três temporadas seguidas, pôde comemorar a conquista neste domingo (24), após vencer o Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

Muito do sucesso leonino é atrelado ao técnico Pepa, que, quando esteve no comando técnico do clube, obteve um aproveitamento de campeão nesta Série B. O treinador, entretanto, fez questão de ressaltar o elenco nesta epopeia do acesso.

“Desde o primeiro dia que eu conheci o elenco, quando tive o primeiro contato visual com eles, eu senti que era um grupo especial, humilde, de trabalho e que merecia esse resultado”, elogiou.

O treinador também elogiou a postura da equipe no jogo do acesso, que mesmo com a ansiedade, conseguiu impor o seu jogo.

“É normal essa ansiedade. Se formos analisar friamente, tivemos um gol anulado, um pênalti desperdiçado, volume ofensivo no primeiro tempo, portanto, penso que a equipe se portou como costuma fazer. Mesmo com a ansiedade como um jogo deste, os jogadores estão de parabéns”, destacou.

Pepa também revelou que gostaria que o acesso tivesse acontecido de forma antecipada, mas destacou o foco da equipe na reta final.

“Queríamos muito que o acesso tivesse sido resolvido rodadas atrás, mas o futebol é assim mesmo. Se tivesse que ser no último minuto, no último jogo, que fosse. Mesmo agora na reta final, quando perdemos os dois jogos consecutivos, não vacilamos, fomos até o fim, firmes, fechados e com muito trabalho, que é a única coisa que eu acredito”, afirmou.

Ele também minimizou a pressão que a equipe sofreu nas rodadas passadas, quando chegou a perder dois jogos consecutivos.

“Pressão é um privilégio. Me sinto assim por viver esse momento e representar esse grande clube. Temos que saber lidar com a cobrança, darmos o melhor no dia a dia, para, assim, dormimos de consciência tranquila”, disse.

Gratidão

Durante a coletiva, Pepa também demonstrou gratidão à diretoria do Sport e elogiou a estrutura e a metodologia do trabalho do clube.

“Quero agradecer à direção e ao presidente por terem acreditado desde a primeira conversa. Todos estão envolvidos na minha vinda para cá”, iniciou.

“O que eu sinto que fez diferença foi acreditar no trabalho. Já disse que fiquei surpreendido quando cheguei no CT e o que tínhamos em termos factuais era muito bom. Quando conheci o elenco, fiquei apaixonado. Quando tínhamos mais dias de folga, eu tinha saudade de estar com o plantel”, concluiu.

O comandante rubro-negro também destacou o acolhimento que teve da torcida.

“A torcida, a cidade, Pernambuco, já merecia há muito tempo esse acesso. Para eles todos, o meu muito obrigado por me terem acolhido dessa forma”, disse.



