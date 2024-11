A- A+

Sentimento Torcedores do Sport não escondem alívio com acesso e projetam clube na Série A 2025 Entre altos e baixos na Série B, Leão conseguiu o acesso com muita emoção

Alívio! Não há outra palavra para definir o sentimento do torcedor do Sport na noite deste domingo (24). Com a vitória sobre o Santos por 2x1, o Leão garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro depois de três anos na divisão de acesso. E como não poderia ser diferente, a sede rubro-negra foi tomada pela festa dos milhares de leoninos que marcaram presença na Ilha do Retiro.

O que era tensão ao longo do dia e, principalmente, antes do jogo começar, se transformou em euforia. Abraços, lágrimas e sorrisos eram vistos de canto a canto do estádio rubro-negro. Já sem voz, depois de tanto gritar durante a partida e celebrar o acesso, o rubro-negro Diego Gomes da Silva lembrou do ano do clube até conseguir o sonhado objetivo.

“O dia hoje foi apreensivo, muita ansiedade, mas voltamos para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Foi um ano complicado para a gente. Teve um vacilo na Copa do Nordeste, altos e baixos na Série B. Mas graças a Deus finalizamos com chave de ouro com o acesso”, desabafou o torcedor de 24 anos.

Ainda em conversa com a reportagem, ele projetou o que espera do clube para a próxima temporada. “Que consigamos se estabilizar na Série A. Criar uma estabilidade de elenco, no clube, na parte financeira, para se manter firme na Série A e depois alcançar voos mais altos”, falou.

Na mesma linha, Naiza Alves falou da tensão pré-jogo, mas não escondeu o sentimento de alegria com o retorno do Leão

“O dia começou tenso, mas a gente acreditava. Não estava dependendo só da gente; mas Papai do Céu ajudou, foi tenso até o final, mas deu tudo certo e conseguimos a vaguinha na Série A”, contou a leonina de 30 anos.

Com o Sport dependendo dos resultados de Mirassol, Novorizontino e Ceará, além de fazer sua parte para garantir a ascensão à elite, Bruno Woolley não escondeu o sofrimento até o apito final do árbitro na Ilha do Retiro.

“Aliviado. A emoção de acompanhar os resultados dos times que estavam brigando pelo acesso, foi difícil, sofrido, tivermos erros no percurso, mas é ajustar para a Série A. Mas no final de tudo, muito feliz. Que no próximo ano possamos voar mais alto”, enfatizou

