Náutico próximo de oficializar contratações de Geovane e Rayan

Ainda em processo de reformulação do elenco para a temporada 2025, o Náutico está próximo de oficializar as chegadas do zagueiro Rayan e do atacante Geovane. A dupla estava atuando pela Série C do Campeonato Brasileiro em 2024.

Rayan, de 34 anos, estava no Londrina, disputando nove partidas pela Série C. O atleta também tem passagens por Guarani, Criciúma, Mirassol, Ponte Preta, Ferroviária-SP, RB Bragantino, Paraná, ASA, São Bernardo-SP, Santo André, São José-EC e Icasa.



Já Geovane, de 26 anos, disputou 19 jogos da Série C 2024 pelo Athletic, com cinco gols marcados. O atacante também vestiu as camisas de América-MG, Inter de Limeira-SP, Mirassol, CSA e Uberlândia. Além disso, jogou em Portugal, pelo Louletano.

Até o momento, o Náutico tem pré-contrato assinado com os goleiros Douglas Borges e Wellerson; os laterais Marcos Ytalo e Igor Fernandes; além do zagueiro Fagner Alemão e do atacante Hélio Borges.

