Futebol Preparação física projeta elenco do Náutico "90% apto" já no início do Pernambucano Clube iniciou os trabalhos oficialmente na última quarta (20), mas alguns atletas só chegarão ao Timbu no início do segundo semestre de dezembro

Sempre que um preparador físico concede entrevista coletiva no início de uma temporada, a pergunta principal gira em torno de quando o elenco estará 100% apto. No caso do Náutico, que se reapresentou na última quarta, a projeção é otimista, indicando que o grupo deve chegar quase no ideal já no começo do Campeonato Pernambucano, em janeiro.

“Dificilmente haverá um grupo (100%) homogêneo no futebol. Existem processos com um grupo heterogêneo formado. Temos os remanescentes da Série C, mas o calendário brasileiro das quatro divisões não começa e termina na mesma hora. Temos ainda atletas da base e outros que vão chegar. Estamos coletando o máximo de informação possível deles, vendo quantas partidas fizeram e o histórico, tentando acelerar o processo. Acredito que teremos uma boa casca já no início do Pernambucano, com no mínimo 90% apto para começar a competição”, afirmou o novo preparador físico do Timbu, Carlos Airon.

Com passagens por clubes como ASA, Boa Esporte e Sousa-PB, Airon é especialista em treinamento esportivo e fisiologia e chegou ao Náutico por meio de um processo seletivo organizado pela coordenação de performance.

“Estamos reunidos há dez dias para fazer uma preparação integrada. Todos os exercícios na parte física e de força estarão integrados ao modelo de jogo de Marquinhos (Santos, técnico). Eles serão criados especificamente para os atletas criarem ‘cascas’, uma base do modelo de jogo que o técnico quer. Se for com mais marcação alta ou pressão, as decisões terão essas características. A ideia é integrar o máximo possível todos os setores, tendo essa uniformidade no trabalho”, apontou.

Nesta semana, o Náutico se reapresentou com 14 jogadores. Ao todo, 10 já estavam no elenco: os laterais Arnaldo e Luiz Paulo; o zagueiro Odivan; os volantes Renato Alves, Igor Pereira e Samuel; os meias Patrick Allan e Felipe Redaelli; além dos atacantes Bruno Mezenga e Thalissinho.

Samuel Otusanya, do América, também participou dos trabalhos. O atacante nigeriano de 20 anos passará por uma fase de testes no Timbu e, se aprovado, pode ficar em definitivo. Além dos atletas da lista acima, três jogadores com pré-contrato assinado com o clube se apresentaram: o goleiro Wellerson, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, e o atacante Hélio Borges. Reforços oriundos da Série B só devem desembarcar a partir do dia 16 de dezembro.

