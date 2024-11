A- A+

Futebol Com 14 atletas, Náutico se reapresenta para a temporada 2025 Ao todo, 10 remanescentes, três reforços e um jogador sob observação estiveram no Centro de Treinamento Wilson Campos; Paulo Sérgio só inicia trabalhos na segunda (25)

O Náutico deu o pontapé inicial para a pré-temporada 2025. Parte do elenco alvirrubro se reapresentou nesta quarta (20), no Centro de Treinamento Wilson Campos. Ao todo, 14 jogadores marcaram presença, realizando atividades na academia do hotel e exames médicos. Os trabalhos no campo devem começar na quinta (21). Da lista, 10 são remanescentes de 2024, somando profissionais e atletas que subiram da base. Outros três são reforços que devem ser anunciados em breve e um está sob observação.

Dos jogadores que já estavam no Náutico na temporada passada e renovaram para 2025, apenas três não estavam em campo: os volantes Sousa e Marco Antônio, além do atacante Paulo Sérgio. Os dois primeiros estão emprestados para Amazonas e CRB, respectivamente, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, que se encerra no próximo final de semana.

Sobre Paulo Sérgio, o Náutico informou que o atacante está no Rio de Janeiro resolvendo assuntos pessoais e vai se apresentar na próxima segunda-feira (25). O atacante foi o principal nome do Timbu na temporada 2024. Foram 33 partidas, com 16 gols marcados, sendo ainda o goleador da Série C, com 10 bolas na rede, ao lado de Kayke, do São Bernardo-SP.

Sendo assim, estavam na reapresentação os laterais Arnaldo e Luiz Paulo; o zagueiro Odivan; os volantes Renato Alves, Igor Pereira e Samuel; os meias Patrick Allan e Felipe Redaelli; além dos atacantes Bruno Mezenga e Thalissinho.

“Iniciar com uma espinha dorsal, um planejamento montado, facilita. Peguei a temporada anterior já andando, após o Pernambucano e no início do Brasileiro. Chegam novos jogadores, treinadores com metodologia diferente e isso dificulta um pouco. Mas agora temos essa espinha dorsal”, afirmou Mezenga.

Samuel Otusanya, do América, também participou dos trabalhos. O atacante nigeriano de 20 anos passará por uma fase de testes no Timbu e, se aprovado, pode ficar em definitivo. O atleta estava no Haugesund, da Noruega, mas foi comprado pelo Mequinha por R$ 360 mil.

Além dos atletas da lista acima, três jogadores com pré-contrato assinado com o clube se apresentaram, mas só serão oficializados após realização de exames médicos: o goleiro Wellerson, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, e o atacante Hélio Borges. Outros quatro reforços também devem desembarcar no clube nos próximos dias. A ideia do Náutico é ter o elenco completo no segundo semestre de dezembro.

Em 2025, o Náutico disputará quatro competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada pelo técnico Marquinhos Santos.

Veja também

Futebol Seleção termina ano mergulhada em um mar de dúvidas