Futebol Recuperado de lesão, Kayon busca mais oportunidades no Náutico em 2025 Atacante sofreu lesão no joelho direito que o tirou de boa parte da temporada 2024

O período sem jogos oficiais no Náutico após eliminação precoce na Série C do Campeonato Brasileiro não significou férias para alguns jogadores que passaram a maior parte do tempo em 2024 longe dos gramados. Caso do atacante Kayon. O prata da casa alvirrubro seguiu atuando com a equipe sub-20 e agora espera ser utilizado pelo técnico Marquinhos Santos para o início da pré-temporada em 2025.

Kayon surgiu em 2023 como uma das principais revelações do Náutico. A boa fase no início do primeiro semestre esbarrou em uma grave lesão no joelho direito sofrida em maio, que o tirou dos gramados por 10 meses. Na volta, em 2024, o atleta não engatou uma sequência de jogos, participando de apenas seis duelos na Série C 2024.

“Espero fazer uma boa pré-temporada para retornar a ser aquele Kayon que era no começo de 2023. Um menino solto, para cima, alegre, feliz. Creio que em 2025 será assim, voltando a ser o Kayon que deixou uma boa lembrança, uma boa impressão. Espero poder retornar e performar daquela mesma maneira para a gente conseguir alcançar os principais objetivos da temporada”, afirmou.

Com a camisa do Náutico, Kayon tem dois gols em 30 jogos. O jogador vai se juntar aos demais nomes do time profissional a partir do dia 20 de novembro, data da reapresentação do elenco para a temporada 2025.

