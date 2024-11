A- A+

SÉRIE C Série C 2025: Além do Náutico, conheça os demais 19 clubes confirmados para a próxima temporada Timbu vai para terceira Série C consecutiva e deve ter pela frente uma das edições mais "pesadas" da história

Já contando com a permanência do Náutico e mais 11 equipes, o último final de semana trouxe para o cenário do futebol nacional a definição dos 20 clubes que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Após a vitória do CRB, por 2x0, sobre o Santos, em plena Vila Belmiro, o Z-4 da Segundona foi selado com os rebaixamentos de Ponte Preta e Ituano.

A edição promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos, reunindo times tradicionais, emergentes e recém-promovidos das divisões inferiores.

Os 20 participantes da Série C 2025

Os times que estarão na disputa foram confirmados de forma definitiva. Entre os destaques, figuram clubes históricos, como Náutico, Figueirense e CSA, que buscam voltar aos holofotes das divisões superiores; “novo rosto”, caso do Retrô, time de Camaragibe; e presença do "Derby Campineiro", com Guarani e Ponte Preta sendo rebaixados de mãos dadas. Confira os participantes:

Rebaixados da Série B 2024:

1. Guarani

2. Brusque-SC

3. Ituano

4. Ponte Preta

Remanescentes da Série C 2024:

5. Náutico

6. CSA

7. Figueirense

8. Tombense

9. Confiança

10. ABC

11. Caxias

12. Floresta-CE

13. Botafogo-PB

14. São Bernardo-SP

15. Londrina

16. Ypiranga-RS

Promovidos da Série D 2024:

17. Anápolis-GO

18. Retrô

19. Maringá-PR

20. Itabaiana

Formato da competição

A princípio, o torneio manterá o formato adotado nas últimas duas temporadas, com os 20 clubes fazendo uma primeira fase duelando entre si em turno único, com 19 rodadas. Os oito melhores avançam para os dois quadrangulares, enquanto os quatro últimos serão rebaixados à Série D.

Disputa por acesso e permanência

Os dois melhores colocados nos quadrangulares garantirão vaga na Série B de 2026, enquanto as outras duas equipes de cada quadrangular precisarão se contentar com mais um ano na Terceirona.

Pode mudar

Ao final da última edição, um grupo de clubes, liderados pelo presidente do Retrô, fizeram um pedido para tentar mudar o formato em 2025. Sendo assim, a Série C passaria a ser disputada no mesmo formato das Série A e B, com 38 rodadas em turno e returno, com os quatro primeiros clubes ascendendo à Segundona e os últimos quatro sendo rebaixados para a D.

