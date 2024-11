Marquinhos Santos detalha planejamento para início da pré-temporada no Náutico

A- A+

Antes remoto, agora presencial. Desde que foi anunciado como novo técnico do Náutico para a temporada 2025, Marquinhos Santos vinha realizando reuniões apenas de forma online com dirigentes e comissão técnica. Agora que chegou ao Recife, na semana que antecede a reapresentação do clube, o treinador detalhou que o momento é de “acelerar processos”.

Preparação

“Trabalhamos diariamente, tendo conversas remotas com Edgard (Montemor, executivo), Eduardo Granja (vice-presidente de futebol), Felipe Acosta (coordenador da análise de desempenho) para que pudéssemos alinhar as opções que tínhamos no mercado para tomar as melhores decisões quanto aos reforços. Fizemos sondagens, algumas contratações e agora vamos partir para a montagem do elenco. Temos também a subida de vários atletas da base para que exista essa interação”, afirmou o treinador.

O treinador também destacou que os primeiros jogadores devem iniciar os trabalhos já no início da próxima semana, dias antes da reapresentação oficial do elenco, marcada para o dia 20 de novembro, no Centro de Treinamento Wilson Campos.

“A partir do dia 18 (de novembro) alguns atletas se apresentam de maneira efetiva para iniciar a pré-temporada, mas o grupo total eu acredito que somente teremos na metade de dezembro porque alguns atletas estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, chegando posteriormente após o período de descanso deles”, declarou.

Marquinhos ressaltou que ficará “24 horas” no CT para “acelerar processos” na pré-temporada, de olho nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

“Pessoalmente, agora posso efetivar as cobranças sobre reforços, com jogadores tendo o perfil para o Náutico. Atletas que consigam corresponder às expectativas. Ficarei 24 horas no CT do clube, até dormindo aqui, para acelerar processos, corrigir o que não deu certo, escutar os funcionários, seja a ‘tia’ da cozinha, o porteiro ou presidente do clube, ajustando as situações ficou evidente no insucesso deste ano, tendo sucesso no ano que vem”, pontuou.

Elenco

O Náutico acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

O clube também tem acertos encaminhados com os goleiros Douglas Borges e Wellerson, o lateral-direito Marcos Ytalo, o zagueiro Fábio Alemão, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Hélio Borges.

