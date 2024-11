A- A+

Futebol Chegada de Marquinhos Santos agita processo de pré-temporada no Náutico; Igor Fernandes está na mira Timbu se reapresenta no dia 20 de novembro e até lá deve apresentar as primeiras novidades para o ciclo de reforços

O Náutico entrou na reta final de preparação para o início da pré-temporada, com reapresentação marcada para o dia 20 de novembro. Nesta terça (12), o técnico Marquinhos Santos retorna ao Recife - após ser apresentado pelo clube no dia 8 de outubro - de maneira permanente para trabalhar no Centro de Treinamento Wilson Campos dias antes da equipe profissional retomar os treinos para 2025.

Processo

De acordo com o executivo de futebol do clube, Edgard Montemor, o Náutico já tem quatro atletas com pré-contrato assinado para 2025. O clube não divulgou os nomes, mas os acertos envolvem os goleiros Douglas Borges e Wellerson, o lateral-direito Marcos Ytalo e o zagueiro Fábio Alemão. O Timbu também tem na mira o atacante Hélio Borges e o lateral-esquerdo Igor Fernandes, ex-Sport.

Sobre renovações, o Náutico acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

Além disso, o Náutico terá diversos atletas da base integrados ao elenco na preparação para a temporada 2025. “Devemos ter entre 10 a 14 jogadores que serão inseridos no departamento de futebol. Daremos muita atenção aos atletas que têm grandes chances de nos ajudarem”, apontou Montemor.

Perfil

Marquinhos Santos, de 45 anos, tem passagens por América-MG, América-RN, Bahia, Chapecoense, Coritiba, Figueirense, Fortaleza, Juventude, Londrina, Paysandu, São Bento e Vila Nova.

O treinador tem no currículo um acesso à Série B, conquistado pelo Juventude, em 2019, e treinou o América-MG em 2022 na campanha que terminou com uma vaga na Libertadores da América.

“Sou um treinador enérgico na beira do campo. Eu cobro o dia a dia, sou um treinador disciplinador. Comigo jogador que não corre, não joga. Independente do nome e idade”, frisou o treinador na apresentação.

SAF

Em 2025, o Náutico terá disputas no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Em meio ao processo de preparação do elenco, o Timbu também está em tratativas para conseguir alterar o modelo de gestão, passando a ser Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Nesta terça, o presidente do clube, Bruno Becker, se reunirá com investidores em São Paulo para tratar do tema.

Veja também

Tênis Chilieno Matias Soto vence Eduardo Ribeiro e fatura ITF M15 de Tênis no Recife